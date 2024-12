Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Laga Australia vs Indonesia Digelar di Sydney

Federasi Sepak Bola Australia memastikan pertandingan tim nasional Australia vs Indonesia digelar di Stadion Sepak Bola Sydney.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Federasi Sepak Bola Australia memastikan pertandingan tim nasional Australia vs Indonesia digelar di Stadion Sepak Bola Sydney, New South Wales, pada laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 20 Maret 2025.

"Sydney menjadi tempat terjadinya beberapa momen ikonik dalam sejarah timnas Australia. Kami sangat bahagia dapat membawa timnas Australia kembali ke kota ini," kata CEO Federasi Sepak Bola Australia James Johnson dalam laman timnas Australia di Jakarta, Rabu.

Menurut Johnson, sambutan masyarakat Kota Sydney dan negara bagian New South Wales untuk Socceroos selalu luar biasa.

"Stadion ini menjanjikan pengalaman yang tidak terlupakan kepada siapa pun yang datang untuk mendukung Socceroos pada laga kualifikasi yang penting ini," tutur Johnson.

Pertandingan menghadapi Indonesia akan menjadi laga pertama Australia di Stadion Sepak Bola Sydney setelah stadion ini direnovasi.

Terakhir kali Australia bertanding di sana pada Maret 2017 ketika menang 2-0 atas Uni Emirat Arab pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018.

Kembalinya Australia ke stadion itu disambut baik oleh skuad Socceroos, termasuk pelatih Tony Popovic.

Tony yang lahir di Sydney memang memulai petualangan sepak bola profesionalnya di kota itu bersama klub Sydney United mulai 1989.

"Itu menjadi momen spesial untuk saya, keluarga dan teman-teman dekat yang menjadi bagian penting dari karier saya. Itu juga akan spesial untuk pemain dan staf timnas yang berasal dari New South Wales. Kami sudah menjadi bekerja cukup baik dalam beberapa bulan ini dan saya tidak sabar untuk terus membangun pondasi ini pada tahun 2025," kata dia.

Selain Popovic, beberapa pemain timnas Australia meniti karier sepak bola dari akademi di Sydney seperti Mitchell Duke (kini memperkuat FC Machida Zelvia), Lewis Miller (Hibernian FC) dan Maty Ryan (AS Roma).

Tiket Australia versus Indonesia di Stadion Sepak Bola Sydney dihargai mulai 16 dolar AS (sekitar Rp255 ribu) untuk anak-anak, 19 dolar (Rp302 ribu) untuk konsesi (kelompok tertentu), 29 dolar AS (Rp462 ribu) untuk dewasa dan 89 dolar AS (Rp1,4 juta) untuk keluarga.

Indonesia berada di posisi ketiga Grup C dengan enam poin dari enam laga, sedangkan Australia bertengger di peringkat kedua dengan tujuh poin.

Pada pertemuan pertama di Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 September 2024, Indonesia mengimbangi Australia 0-0.