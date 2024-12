Jadwal Liga Inggris Pekan 14: Ada Big Match Arsenal vs Manchester United

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-14 akan diwarnai big match Arsenal vs Manchester United.

Pekan ke-14 Liga Inggris 2024-2025 akan digelar pada tengah pekan ini, mulai Rabu (4/12/2024) dini hari hingga Jumat (6/12/2024) dini hari.

Duel Ipswich Town vs Crystal Palace akan menjadi pembuka pekan ke-14 Liga Inggris 2024-2025.

Setelah itu, disusul laga Leicester City vs West Ham United pada Rabu dini hari sebagai partai kedua.

Kemudian pada Kamis (5/12/2024) dini hari ada 4 laga yang digelar serentak, yakni Southampton vs Chelsea, Manchester City vs Nottingham Forest, Newcastle United vs Liverpool, dan Everton vs Wolverhampton Wanderers.

Chelsea berpeluang naik ke posisi 2 jika mampu menang atas Southampton. Performa Chelsea yang gemilang pada musim ini membuat mereka diprediksi menang mudah atas tim juru kunci.

Sementara itu, Manchester City yang menelan 4 kekalahan beruntun di Liga Inggris bertekad bangkit saat menjamu Nottingham Forest.

Namun demikian, Forest musim ini terhitung sebagai tim papan atas, tepatnya di posisi keenam dengan 22 poin dari 13 laga.

The Forest hanya berjarak 1 poin dari Manchester City yang menempati posisi kelima. Artinya, jika Nottingham Forest menang, Manchester City akan merosot ke posisi 6.

Liverpool yang memuncaki klasemen sementara Liga Inggris, akan bertandang ke markas Newcastle United.

Newcastle yang tampil inkonsisten diyakini akan kesulitan mengimbangi perlawanan The Reds.

Kemudian pada Kamis dini hari namun dalam jam yang berbeda, ada big match Arsenal vs Manchester United dan Aston Villa vs Brentford.

Laga Arsenal vs Manchester United layak untuk ditunggu. Pasalnya kedua tim sama-sama memetik kemenangan pada laga terakhir.

The Gunners berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 25 poin, sedangkan Manchester United di urutan kesembilan dengan 19 angka.

Laga ini akan menjadi tantangan berat pertama bagi manajer baru Manchester United, Ruben Amorim.

Dua laga terakhir akan digelar pada Jumat dini hari yakni Fulham vs Brighton dan Bournemouth vs Tottenham.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan 14: