Jadwal Liga Inggris Pekan 13: Big Match Liverpool vs Manchester City

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-13 akan memainkan big match Liverpool vs Manchester City dan 9 laga lainnya.

Pekan ke-13 Liga Inggris 2024-2025 akan bergulir mulai Sabtu (30/11/2024) dini hari hingga Minggu (1/12/2024) malam.

Total ada 10 pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-13 Liga Inggris, dimulai dengan laga Brighton & Hove Albion vs Southampton pada Sabtu dini hari.

Karena bermain lebih dulu, Brighton bisa naik ke posisi 2 klasemen Liga Inggris jika mampu menang atas Southampton yang kini menduduki posisi juru kunci.

Setelah itu, pada Sabtu malam ada 4 laga yang digelar serentak yakni Crystal Palace vs Newcastle United, Wolves vs Bournemouth, Nottingham Forest vs Ipswich Town, dan Brentford vs Leicester City.

Tim-tim yang berlaga Sabtu malam ini notabene menghuni papan tengah ke bawah. Ipswich Town dan Crystal Palace bahkan berkutat di zona merah.

Derby London digelar pada Minggu dini hari, mempertemukan West Ham United vs Arsenal di Stadion Olimpiade.

Tuan rumah West Ham tertahan di posisi ke-14 klasemen sementara, sedangkan Arsenal ada di urutan keempat dengan 22 angka.

The Gunners punya poin yang sama dengan tim peringkat 3 dan 5 yakni Chelsea dan Brighton.

Jika tidak memetik hasil maksimal, Arsenal bisa digusur oleh tim-tim di bawahnya yang punya jarak tipis.

Selanjutnya pada Minggu malam ada 3 laga yang digelar bersamaan. Ada Tottenham Hotspur vs Fulham, Chelsea vs Aston Villa, dan Manchester United vs Everton.

Chelsea akan mengakuisisi posisi kedua dari tangan Manchester City jika menang atas Aston Villa yang kini menduduki posisi kedelapan.

Sementara itu, Manchester United akan menjalani laga kedua di bawah rezim Ruben Amorim. Pada debutnya, Amorim gagal membawa Manchester United menang atas Ipswich Town.

Saat ini Setan Merah menempati posisi ke-12 dengan 16 poin. Kemenangan akan membawa mereka naik ke posisi 10 besar.

Di sisi lain Tottenham Hotspur akan menjamu Fulham untuk mengakhiri periode inkonsisten.

The Lilywhites silih berganti menang dan kalah dalam 5 pertandingan terakhir, dengan jumlah menang lebih banyak.

Selisih poin Tottenham di posisi 6 dan Fulham di urutan 9 hanya 1 poin saja. Artinya persaingan ketat ini membuat klasemen Liga Inggris sangat fluktuatif.

Terakhir, big match Liverpool vs Manchester City akan menjadi penutup pekan ke-13 Liga Inggris 2024-2025 pada Minggu malam.

Laga ini akan menjadi pertarungan 2 tim penguasa klasemen Liga Inggris. Hanya saja, ada kekhawatiran di kubu tim tamu.

Manchester City datang ke markas Liverpool dengan catatan tanpa kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Di Liga Inggris tim juara bertahan ini sudah kalah 3 kali beruntun dalam 5 pertandingan terakhir.

Adapun Liverpool justru tak tersentuh kekalahan dalam periode tersebut. The Reds kokoh di puncak klasemen dengan hanya 1 kali kalah sejauh ini.

Jarak poin antara Liverpool kini 8 poin, yakni 31 berbanding 23. Margin antara kedua tim bisa menjadi 11 poin andai Liverpool bisa mengatasi perlawanan Manchester City.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025: