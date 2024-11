Jadwal Liga Inggris Pekan 11: Big Match Chelsea vs Arsenal dan Liverpool vs Aston Villa

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-11 diwarnai dengan beberapa big match seperti derby London Chelsea vs Arsenal dan Liverpool vs Aston Villa.

Pekan ke-11 Liga Inggris 2024-2025 akan bergulir pada Sabtu (9/11/2024) dan Minggu (10/11/2024) malam.

Seperti biasanya, total ada 10 pertandingan yang akan dimainkan pada pekan ke-11 Liga Inggris 2024-2025.

Ada 4 duel yang akan digelar pada Sabtu malam secara serentak yakni Wolves vs Southampton, West Ham vs Everton, Brentford vs Bournemouth, dan Crystal Palace vs Fulham.

Selanjutnya pada Minggu dini hari ada laga Brighton & Hove Albion vs Manchester City pada Minggu dini hari.

Manchester City tengah dalam tren negatif setelah menelan 3 kekalahan beruntun di 3 kompetisi berbeda. Di sisi lain Brighton juga kalah dari Liverpool di Liga Inggris pekan lalu.

Big match juga terjadi dalam pertandingan yang mempertemukan Liverpool vs Aston Villa pada Minggu dini hari.

Liverpool saat ini memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 25 poin dari 10 laga. Aston Villa ada di posisi keenam dengan selisih 7 poin saja.

Terakhir pada Minggu malam ada 4 pertandingan yang akan berlangsung, 3 laga di antaranya berlangsung serentak pukul 21.00 WIB.

Ada duel Manchester United vs Leicester City, Nottingham Forest vs Newcastle United, dan Tottenham Hotspur vs Ipswich Town yang digelar lebih dulu.

Ini adalah laga terakhir Manchester United bersama pelatih interim Ruud van Nistelrooy. Selanjutnya posisi manajer Manchester United akan ditempati oleh Ruben Amorim.

Kini Rudtje, sapaan Van Nistelrooy, akan menghadapi tim yang sedang kesulitan menang, Leicester City, di Old Trafford.

Newcastle United yang kehilangan tajinya dibanding musim lalu akan menantang Nottingham Forest yang secara mengejutkan menyodok ke posisi 3 klasemen.

Sementara itu Tottenham yang baru saja kalah 2-3 dari Galatasaray di Liga Europa akan mencari sasaran balas dendam ketika menghadapi Ipswich Town yang berada di zona merah.

Derby London Chelsea vs Arsenal akan menjadi penutup pekan ke-11 Liga Inggris 2024-2025 pada Minggu malam menjelang Senin (11/11/2024) dini hari.

Kedua tim punya catatan poin yang sama di Liga Inggris yakni 18 dari 5 kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kali kalah.

Chelsea unggul selisih gol di posisi keempat atas Arsenal yang sedang dalam periode buruk.

Betapa tidak, The Gunners tak pernah menang dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi. Terakhir di Liga Champions Arsenal kalah 0-1 dari Inter Milan, di Liga Inggris mereka kalah dari Newcastle United dengan skor yang sama.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025: