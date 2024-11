Profil Mohamed Salah: Terbuang di Chelsea, Meraih Segalanya di Liverpool

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly atau lebih dikenal sebagai Mo Salah yang kini bermain di Liverpool adalah seorang pria Mesir yang telah menjelma menjadi salah satu ikon sepak bola dunia.

Pemain kelahiran Nagrig, Mesir, pada 15 Juni 1992 ini tidak hanya menjadi inspirasi bagi generasi muda di Afrika tetapi juga simbol toleransi dan persatuan di tengah isu Islamofobia di Eropa.

Kecepatannya, kepiawaian mengolah bola, dan kemampuan mencetak gol menjadikan Salah sebagai salah satu pemain terbaik di dunia dan salah satu pesepak bola Afrika terhebat sepanjang masa.

Awal karier Mo Salahdan perjalanan menuju Eropa

Salah memulai karier sepak bola di El Mokawloon, klub lokal Mesir, di mana ia menampilkan potensi luar biasa sejak debutnya di Liga Utama Mesir pada 2010.

Setelah liga domestik dihentikan karena insiden Port Said Stadium pada 2012, kariernya mendapat titik terang. Basel, klub Liga Super Swiss, tertarik dengan bakatnya dan mengontrak Salah pada tahun yang sama.

Di Basel, Salah segera mencuri perhatian. Pada musim debutnya, ia membantu klub meraih gelar liga dan memenangkan penghargaan SAFP Golden Player Award. Gol-gol pentingnya, termasuk di kompetisi Eropa, menunjukkan potensi besarnya untuk bersaing di level tertinggi.

Perjalanan di liga-liga top Eropa

Kesuksesan di Basel mengantarkan Salah ke Liga Inggris bersama Chelsea pada 2014. Namun, kesempatan bermain yang terbatas membuatnya dirinya terbuang dari Chelsea ke Fiorentina dan kemudian AS Roma di Serie A Italia.

Di Roma, Salah tampil gemilang, ia mencetak gol secara konsisten dan membantu klub finis sebagai runner-up Serie A. Penampilannya yang mengesankan membuat Liverpool mendatangkannya kembali ke Premier League pada 2017 dengan rekor transfer klub senilai £36,9 juta.

Di Liverpool, Salah berkembang menjadi penyerang yang komplit. Pada musim debutnya, ia mencetak 32 gol di liga, sekaligus memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim Premier League dengan format 38 pertandingan.

Ia juga meraih Sepatu Emas Liga Inggris dan berbagai penghargaan individu, termasuk PFA Players' Player of the Year dan Football Writers' Player of the Year.

Salah terus menjadi pemain kunci Liverpool, membantu klub memenangkan Liga Champions UEFA 2018–2019 dan gelar Liga Inggris 2019–2020.

Peran Mo Salah di Tim Nasional Mesir

Di level internasional, Salah adalah pilar utama tim nasional Mesir. Ia memulai debutnya di tim senior pada 2011 dan telah mencatatkan 101 penampilan dengan torehan 58 gol.

Salah membantu Mesir mencapai final Piala Afrika 2017 dan menjadi top skor dalam kualifikasi Piala Dunia 2018, membawa Mesir kembali ke panggung dunia setelah absen selama 28 tahun.

Penghargaan seperti CAF African Footballer of the Year dan BBC African Footballer of the Year menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain Afrika terbaik.

Ikon dan Inspirasi persatuan

Kehadiran Salah di Liverpool tidak hanya berdampak pada lapangan, tetapi juga pada masyarakat. Sebuah studi pada 2021 menunjukkan bahwa kejahatan kebencian terhadap Muslim di Liverpool menurun hampir 19% sejak kedatangannya.

Salah telah menjadi simbol positif, membangun hubungan yang lebih baik antara komunitas Muslim dan non-Muslim di Eropa.

Prestasi terbaru Mo Salah

Pada November 2023, Salah kembali membuat sejarah di Liverpool dengan mencetak dua gol melawan Brentford, menjadikannya pemain pertama dalam sejarah klub yang mencetak gol di enam laga kandang awal musim Liga Inggris secara berturut-turut.

Dengan lebih dari 150 gol untuk Liverpool, Salah terus mengukir namanya sebagai legenda The Reds.

Warisan Mohamed Salah

​​​​​​​Mohamed Salah adalah bukti bahwa kerja keras, dedikasi, dan keinginan untuk terus belajar dapat membawa seseorang melampaui batas.

Dari seorang pemuda di Nagrig hingga menjadi bintang sepak bola dunia, Salah telah menunjukkan bahwa ia bukan hanya pemain hebat tetapi juga panutan yang mampu menyatukan perbedaan.

Karier dan pengaruhnya akan terus dikenang sebagai salah satu kisah sukses paling inspiratif dalam sepak bola.

Pada Liga Inggris musim 2024/2025 ini, Salah telah mencatatkan statistik dengan 12 pertandingan dan mencetak 10 gol serta 6 assist.