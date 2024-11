Jadwal Pekan ke-12 BRI Liga 1: Persija, Persib, Persis Solo dan Arema FC

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah jadwal pekan ke-12 BRI Liga 1 musim 2024-2025 yang akan bergulir pada tanggal 1 hingga 3 Desember 2024.

Pekan ke-12 BRI Liga 1 akan dimulai pada 1 Desember 2024 mendatang. Pada tanggal 1 Desember, ada tiga pertandingan yang bisa disaksikan.

Laga PSIS Semarang vs Semen Padang akan dihelat pada pukul 15.30. Di saar yang bersamaan, adapula bigmacth antara Bali United vs Persib Bandung.

Kemudian pada malam hari, giliran Persija Jakarta dengan Persik Kediri yang akan kembali memperebutkan tiga poin.

Pada hari kedua, ada tiga pertandingan juga. Salah satu yang cukup ditunggu yakni duel klub Jawa Timur antara Madura United vs Persebaya Surabaya.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah jadwal pekan ke-12 BRI Liga 1 musim 2024/2025:

Minggu 01 Desember 2024

15:30 WIB: PSIS Semarang vs Semen Padang

15:30 WIB: Bali United vs Persib Bandung

19:00 WIB: Persija vs Persik Kediri

Senin 02 Desember 2024

15:30 WIB: PSBS Biak vs Malut United

15:30 WIB: PSM Makassar vs Borneo

19:0 WIB:0 Madura United vs Persebaya

Selasa 03 Desember 2024

15:30 WIB: Arema vs Persita

15:30 WIB: Dewa United vs PSS Sleman

19:00 WIB: Persis Solo vs Barito Putera