Jadwal Liga 1 Pekan 11: Persebaya vs Persija, Persib vs Borneo FC

Berikut jadwal Liga 1 2024-2025 pekan ke-11, ada beberapa big match seperti Persebaya vs Persija dan Persib vs Borneo FC.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga 1 2024-2025 pekan ke-11 diwarnai sejumlah big match, antara lain Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta dan Persib Bandung vs Borneo FC.

Pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 akan bergulir mulai hari ini, Kamis (21/11/2024) sore hingga Sabtu (23/11/2024) malam.

Setelah rehat kompetisi kurang lebih 2 pekan, kini kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia akan kembali dimainkan.

Sebagai pembuka pekan ini, ada 3 pertandingan yang akan digelar pada Kamis sore hingga malam.

Duel Malut United vs Persis Solo, Madura United vs Arema FC, dan Semen Padang vs PSM Makassar akan berlangsung hari ini.

Selanjutnya, pada Jumat (22/11/2024) ada big match yang tersaji antara tim-tim papan atas Liga 1 2024-2025.

Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta akan digelar pada Jumat sore. Laga ini mempertemukan tim peringkat kedua dan kelima di tabel klasemen.

Selanjutnya ada PSBS Biak vs Semen Padang yang tak termasuk papan atas. Laga ini digelar bersamaan dengan Persebaya vs Persija.

Pada Jumat malam ada Persib Bandung vs Borneo FC. Persib dan Borneo hanya terpaut 1 angka di posisi ketiga dan pertama.

Persib belum terkalahkan sejauh ini sementara Borneo FC bertekad melanjutkan tren 2 kemenangan beruntun yang mereka raih.

Kemudian pada Sabtu sore ada laga Barito Putera vs Persita Tangerang dan Persik Kediri vs PSIS Semarang.

Terakhir, sebagai penutup pekan ke-12 ada pertandingan Dewa United vs Bali United. Sebagai tuan rumah Dewa United akan menantang Bali United yang bercokol di posisi 4 besar klasemen.

Berikut jadwal Liga 1 2024-2025 pekan 11: