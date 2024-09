Kala Pebalap MotoGP Filip Salac 'Jualan Es Krim' di Pantai Lombok

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kelakuan lucu pebalap MotoGP Filip Salac ramai di media sosial ketika dia berpura-pura jualan es krim di pinggir pantai Lombok.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun instagramnya itu, Filip tampak naik sebuah motor dengan bawaan es krim di belakangnya.

Dia berkendara seolah sedang berkeliling menjajakan jualannya tersebut.

"Back in business in Lombok. Someone Ice cream," tulisnya sambil menyematkan ikon tertawa.

Dalam video itu, Filip juga sempat berpapasan dengan penjual es krim lainnya dan menyapanya.

Aksi kocak tersebut mendapatkan respon dari para warganet berikut ini

Cuma pas race di Indonesia bisa liat pembalap dunia kayak gini

Tempat surganya pembalap MotoGP kata Aleix espargaro

Mana pake ngobrol lagi sama abang yg satunya.

Mulai deh gimmick nya pada muncul

Filip Salač adalah pebalap asal Ceko kelahiran 12 Desember 2001. Dia berkompetisi di Kejuaraan Dunia Moto2 untuk QJmotor Gresini Moto2.