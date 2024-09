Jadwal Liga Inggris Pekan 5: Ditutup Manchester City vs Arsenal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan kelima langsung diwarnai dengan big match Manchester City vs Arsenal.

Pekan kelima Liga Inggris 2024-2025 akan digelar pada Sabtu (21/9/2024) dan Minggu (22/9/2024).

Total ada 10 pertandingan yang akan dijalani oleh 20 peserta Liga Inggris 2024-2025.

Pekan kelima Liga Inggris musim ini dibuka dengan derby London West Ham United vs Chelsea pada Sabtu petang.

Chelsea saat ini menempati posisi kedelapan klasemen sementara dengan 7 poin hasil dari 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah.

Sementara West Ham United terdampar di urutan ke-14 setelah membukukan 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan 2 kali kalah.

Berlanjut pada Sabtu malam ada 6 pertandingan yang digelar serentak yakni Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers (Wolves), Fulham vs Newcastle United, Southampton vs Ipswich Town, Tottenham Hotspur vs Brentford, Leicester City vs Everton, dan Liverpool vs Bournemouth.

Newcastle United bisa mengambil alih posisi puncak klasemen Liga Inggris jika mampu menundukkan Fulham.

Saat ini The Magpies bertengger di posisi ketiga dengan 10 poin, berjarak 2 poin di belakang Manchester City yang memimpin di posisi pertama.

Adapun bagi Liverpool, kemenangan bisa membawa mereka menyamai torehan poin Manchester City dan setidaknya menduduki posisi ketiga.

Aston Villa yang juga tampil apik awal musim ini menempati posisi kelima dengan poin 9 sama seperti Liverpool.

Selanjutnya, pada Sabtu menjelang dini hari ada laga Crystal Palace vs Manchester United.

Kemenangan telak, 7-0, atas Barnsley di Piala Liga Inggris, Rabu (18/9/2024), menjadi suntikan motivasi bagi skuad Manchester United.

The Red Devils yang menempati posisi 10 klasemen sementara berpotensi masuk ke 5 besar jika mampu menekuk tuan rumah Crystal Palace.

Pada Minggu (22/9/2024) malam ada 2 pertandingan yang akan menutup pekan keenam Liga Inggris 2024-2025.

Pertama, ada partai Brighton vs Nottingham Forest. Brighton mencatat 2 hasil imbang beruntun dan membuat mereka kini terpeleset ke posisi 6.

Nottingham Forest persis di belakang Brighton di tabel klasemen. Kedua tim sama-sama mengoleksi 8 poin, namun The Seagulls unggul produktivitas gol.

Big match Manchester City vs Arsenal akan menjadi penutup pekan keenam Liga Inggris 2024-2025.

Kedua tim ini selalu bersaing ketat pada perebutan gelar juara Liga Inggris dalam 2 tahun terakhir.

The Citizens menjadi satu-satunya tim di Liga Inggris musim ini yang masih membukukan kemenangan sempurna dalam 4 pertandingan.

Arsenal menguntit di posisi kedua dengan 10 poin sejajar dengan Newcastle United.

Jika mampu mengalahkan Manchester City, Arsenal akan merebut puncak klasemen dari tim asuhan Pep Guardiola itu.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025: