Jadwal Liga Inggris Pekan 4: Ada Derby London Tottenham vs Arsenal

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan kelima diwarnai derby alias pertandingan 2 tim sekota, Tottenham Hotspur vs Arsenal.

Pekan keempat Liga Inggris 2024-2025 akan digelar pada Sabtu (13/9/2024) dan Minggu (14/9/2024).

Total ada 10 pertandingan yang akan digelar dalam pekan keempat Liga Inggris 2024-2025, dimulai dengan laga Southampton vs Manchester United.

Manchester United dalam misi untuk bangkit setelah menelan 2 kekalahan beruntun dari Brighton & Hove Albion (1-2) dan Liverpool (0-3).

The Red Devils juga memerlukan kemenangan untuk mengatrol mereka dari posisi 14 klasemen sementara.

Kemudian pada Sabtu malam, ada 5 laga yang digelar bersamaan, yakni Liverpool vs Nottingham Forest, Manchester City vs Brentford, Fulham vs West Ham United, Crystal Palace vs Leicester City, dan Brighton vs Ipswich Town.

Liverpool dan Manchester City menjadi 2 tim yang masih menjaga rekor 100 persen kemenangan hingga pekan ketiga Liga Inggris.

Catatan itu kemungkinan bertambah mengingat keduanya akan bermain di kandang menghadapi tim yang notabene lebih lemah.

Sementara itu, Brighton membuat kejutan dengan menduduki posisi ketiga. The Seagulls mengintai dan siap menyalip jika Manchester City atau Liverpool tergelincir.

Setelah 5 laga tersebut, ada pertandingan Aston Villa vs Everton pada pukul 23.30 WIB.

Kemudian, laga Bournemouth vs Chelsea akan digelar pada Minggu dini hari. Chelsea di bawah arahan Enzo Maresca belum juga menunjukkan konsistensi.

Setelah menang 6-2 atas Wolverhampton Wanderers pada pekan kedua, The Blues ditahan imbang 1-1 oleh Crystal Palace di Stamford Bridge.

Derby London Tottenham Hotspur vs Arsenal akan menjadi big match pada pekan keempat Liga Inggris 2024-2025.

Arsenal saat ini ada di posisi keempat dengan 7 poin hasil dari 2 kali menang dan 1 kali imbang. Tottenham, di sisi lain, menduduki peringkat ke-10 dengan torehan 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah.

Laga pada Minggu malam esok akan menjadi adu gengsi dua tim rival asal London Utara tersebut.

Pekan keempat Liga Inggris 2024-2025 akan ditutup dengan laga Wolves vs Newcastle United pada Minggu malam.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025: