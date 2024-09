Jadwal Liga Champions: Atalanta vs Arsenal, Monaco vs Barcelona

Berikut jadwal Liga Champions 2024-2025 malam ini, ada Atalanta vs Arsenal dan AS Monaco vs Barcelona.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Champions 2024-2025 matchday 1 akan dilanjutkan dengan 6 pertandingan terakhir, antara lain Atalanta vs Arsenal dan AS Monaco vs Barcelona.

Pekan pertama Liga Champions 2024-2025 tinggal memainkan 6 pertandingan terakhir mulai Kamis (19/9/2024) malam hingga Jumat (20/9/2024) dini hari.

Setelah merampungkan 12 pertandingan, 6 laga terakhir akan menutup matchday pertama Liga Champions 2024-2025.

Pada Kamis malam, ada 2 laga yang digelar serentak yakni Red Star Belgrade vs Benfica dan Feyenoord vs Bayer Leverkusen.

Keempat tim tersebut bisa menjadi kuda hitam di Liga Champions musim ini, terutama Bayer Leverkusen yang merupakan juara Liga Jerman musim lalu.

Setelah laga itu, ada 4 partai yang digelar pada Jumat dini hari, yakni Brest vs Sturm, Atalanta vs Arsenal, Atletico Madrid vs RB Leipzig, dan AS Monaco vs Barcelona.

Atalanta vs Arsenal diprediksi akan berlangsung sengit. Mengingat Atalanta tergolong tim yang sulit dikalahkan di kandang sendiri.

Sementara Arsenal yang memenangi derby London pekan lalu, harus berbagi fokus karena akan melakoni big match lawan Manchester City di Liga Inggris pada akhir pekan ini.

Atletico Madrid yang akan menjadi tuan rumah mendapat tantangan dari RB Leipzig. Meski di atas kertas Atletico lebih diunggulkan, materi pemain Leipzig juga terbilang mumpuni.

Big match lain yang akan menutup pekan pertama Liga Champions 2024-2025 adalah AS Monaco vs Barcelona.

El Barca saat ini masih memegang rekor kemenangan 100 persen di Liga Spanyol hingga pekan kelima.

Di bawah arahan Hansi Flick, Barcelona kembali menjadi tim yang tangguh dan sulit terkalahkan.

Wonderkid Lamine Yamal diprediksi akan menjadi tumpuan serangan Barcelona dari sektor sayap.

Berikut jadwal Liga Champions 2024-2025: