Rekap Hasil Liga Champions: Manchester City Ditahan Inter Milan

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Liga Champions dini hari tadi diwarnai bentrokan sengit Manchester City vs Inter Milan yang berakhir imbang.

Matchday pertama Liga Champions 2024-2025 kembali dilanjutkan pada Kamis (19/9/2024) dini hari.

Pada Kamis dini hari ada 4 laga yang digelar yakni Paris Saint-Germain (PSG) vs Girona, Club Brugge vs Borussia Dortmund, Celtic vs Slovan Bratislava, dan Manchester City vs Inter Milan.

PSG yang menjamu Girona perlu susah payah untuk memetik kemenangan. Les Parisiens hanya mampu menang tipis 1-0 lewat gol bunuh diri Paulo Gazzaniga pada menit terakhir waktu normal.

Finalis Liga Champions musim lalu, Borussia Dortmund, memetik kemenangan 3-0 di markas Club Brugge.

Die Borussen menggelontorkan 3 gol melalui Jamie Bynoe-Gittens (76' 86') dan Sehrou Guirassy (90+5'-pen).

Celtic yang bertindak sebagai tuan rumah menggebuk Slovan Bratislava dengan skor 5-1.

Liam Scales (17'), Kyogo Furuhashi (47'), Arne Engels (56'-pen), Daizen Maeda (70'), dan Adam Idah (86') menjadi pencetak gol untuk Celtic. Slovan Bratislava membalas satu gol lewat Kevin Wimmer (60').

Big match Manchester City vs Inter Milan berakhir dengan skor sama kuat, 0-0. Meski The Citizens lebih mendominasi pertandingan, pertahanan rapat Inter Milan sulit ditembus.

The Citizens hanya mampu melepas 5 tembakan ke arah gawang dari total 22 upaya yang dilancarkan.

