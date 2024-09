Jadwal Liga Champions 2024-2025: Milan vs Liverpool, Man City vs Inter

Berikut jadwal Liga Champions 2024-2025, ada big match AC Milan vs Liverpool dan Manchester City vs Inter Milan.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Champions 2024-2025 matchday pertama langsung memainkan big match AC Milan vs Liverpool dan Manchester City vs Inter Milan.

Pekan pertama Liga Champions 2024-2025 akan bergulir mulai Selasa (17/9/2024) malam hingga Jumat (20/9/2024) dini hari.

Musim ini ada 36 tim yang akan tampil di fase penyisihan grup, bertambah 4 tim dari edisi musim lalu.

Liga Champions musim ini juga tidak dibagi ke dalam 8 grup seperti sebelumnya, namun ada satu klasemen besar untuk menentukan peringkat tim-tim peserta.

Laga Juventus vs PSV Eindhoven menjadi pembuka Liga Champions 2024-2025. Pertandingan itu akan digelar pada Selasa malam.

Bebarengan dengan bentrok Juventus vs PSV, ada partai Young Boys vs Aston Villa yang akan digelar.

Kemudian pada Rabu (18/9/2024) dini hari ada 4 pertandingan yang dimainkan bersamaan.

Juara bertahan Real Madrid akan menghadapi VfB Stuttgart, Bayern Munchen bersua Dinamo Zagreb, Sporting CP kontra LOSC Lille, dan big match AC Milan vs Liverpool.

Tim-tim unggulan seperti Real Madrid dan Bayen Munchen diprediksi memetik kemenangan pada matchday pertama Liga Champions musim ini.

Sementara duel AC Milan vs Liverpool diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim punya materi pemain yang terbilang imbang.

Selanjutnya pada Rabu malam ada pertandingan Bologna vs Shakhtar Donetsk dan Sparta Praha vs RB Salzburg.

Dilanjutkan pada Kamis (19/9/2024) dini hari ada pertandingan Paris Saint-Germain (PSG) vs Girona, Club Brugge vs Borussia Dortmund, Celtic vs Slovan Bratislava, dan big match Manchester City vs Inter Milan.

Laga Manchester City vs Inter Milan menjadi ulangan partai final Liga Champions 2022-2023 yang berujung treble winners untuk The Citizens.

Pada Kamis malam akan berlangsung 2 pertandingan serentak yakni Red Star Belgrade vs Benfica dan Feyenoord vs Bayer Leverkusen.

Partai itu disambung dengan 4 laga yang berlangsung Jumat dini hari, yakni Brest vs Sturm, Atalanta vs Arsenal, Atletico Madrid vs RB Leipzig, dan Monaco vs Barcelona.

Berikut jadwal Liga Champions 2024-2025: