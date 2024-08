Hasil Playoff Liga Champions: Lille dan Dinamo Zagreb Menang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil playoff Liga Champions 2024-2025 dimenangi oleh tim-tim papan atas dari liga elite Eropa seperti Lille dan Dinamo Zagreb.

Leg pertama babak playoff Liga Champions 2024-2025 telah dimainkan pada Rabu (21/8/2024) dini hari WIB.

Sebanyak 3 pertandingan sudah berlangsung mengawali babak playoff Liga Champions musim ini.

Wakil Prancis LOSC Lille memetik kemenangan di kandang saat menjamu Slavia Praha lewat skor 2-0.

Gol kemenangan Lille semuanya dicetak di babak kedua, yakni melalui Jonathan David (52') dan Edon Zhegrova (77').

Sementara itu pada partai lainnya lainnya, Dinamo Zagreb mengantongi kemenangan 3-0 atas Qarabag.

Marko Pjaca (29') menggelontorkan satu gol pada laga itu, melengkapi brace dari Sandro Kulenovic (75' dan 80').

Adapun pada pertandingan lainnya, tuan rumah Bodo/Glimt menang 2-1 atas Red Star Belgrade.

Odin Luras Bjortuft (52') dan Isak Dybvik Maatta (62') memastikan keunggulan Bodo/Glimt sebelum diperkecil oleh Ognjen Mimovic (75').

Lille, Dinamo Zagreb, dan Bodo/Glimt punya modal kemenangan untuk menghadapi leg kedua playoff Liga Champions pekan depan.

Total ada 14 tim yang akan bermain di babak play-off Liga Champions. Rinciannya, 10 tim lewat jalur Champions Path dan 4 tim di jalur League Path.

UEFA menentukan posisi seeding babak playoff berdasarkan ranking koefisien setiap tim.

Pertandingan play-off akan dimainkan dalam format dua leg, kandang-tandang. Tim dengan nilai koefisien lebih tinggi akan bermain kandang pada leg pertama.

Tim yang menang di babak playoff akan lolos langsung ke putaran final UCL 2024-2025. Sedangkan tim yang kalah akan tampil di Liga Europa.

Masih ada 4 pertandingan leg pertama playoff Liga Champions yang akan digelar pada Kamis (22/8/2024) dini hari.

Ketiga laga itu adalah Young Boys vs Galatasaray, Midtjylland vs Slovan Bratislava, Dynamo Kiev vs RB Salzburg, dan Malmo vs Sparta Praha.

Berikut hasil dan Jadwal Play-off Liga Champions 2024-2025: