Rincian Penyelamatan Maarten Paes yang Debut sebagai Man of The Match Indonesia

Maarten Paes berhasil mendapat pujian setelah jungkir balik dalam debutnya di laga Indonesia vs Arab Saudi.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Maarten Paes menjadi man of the match dalam laga Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat (6/9/2024).

Debut perdananya berjalan manis setelah berhasil menyelamatkan Indonesia dari berbagai serangan lawan.

Selama pertandingan, kipper FC Dallas ini melakukan tiga penyelamatan penting, dua penyelamatan gagal, dan empat penyelamatan gagal.

Ia pun sempat membuat blunder dengan membuat Arab Saudi mendapat kesempatan penalti. Namun beruntung ia dapat menggagalkan eksekusi kapten Salem Al-Dawsari.

Paes juga tercatat berhasil menggagalkan kesempatan Arab Saudi mencetak gol di 15 menit akhir babak kedua.

Tepatnya di menit ke-90+3, Paes melakukan penyelamatan gemilang dengan berhadapan satu lawan satu dengan Feras.

Keciamikan Paes ini membuatnya mendapat rating paling tinggi dari Fotmob yakni 7,9. Di mana angka ini lebih tinggi dibanding pemain Indonesia lain.

AFC juga ikut berkomentar tentang Maarten Paes yang disebut sebagai "orang yang tepat" untuk Indonesia.

"Maarten Paes adalah orang yang tepat untuk momen besar," tulis akun X AFC dikutip pada Jumat (6/9).

Selain itu, FC Dallas juga turut mengomentari debut apik Maarten Paes di Timnas Indonesia. Melalui akun X-nya, FC Dallas membagikan momen-momen penting penyelamatan Paes.

Beberapa video yang dibagikan FC Dallas yakni saat Paes melakukan dua penyelamatan krusial di penghujung babak kedua. Yakni pada menit ke-87, saat menggagalkan tembakan keras Karrar Saad.

Kemudian Paes lagi-lagi memblok tembakan keras Arab Saudi di menit ke-90+2.

FC Dallas kemudian mengatakan bahwa Paes telah menghadapi 6 penalti pada musim ini dan melakukan penyelamatan awal sebanyak 4 kali.