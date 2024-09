Lengkap, Ini Jadwal Pertandingan Sepak Bola Putra PON XXI 2024 Hingga Final

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Pertandingan sepak bola putra Pekan Olahraga Nasional XXI 2024 (PON XXI 2024) Aceh dan Sumatra Utara dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 18 September 2024.

Rencananya, babak final sepak bola putra PON 2024 digelar di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh.

Pertandingan penyisihan grup akan digelar di beberapa stadion di Aceh. Berdasarkan informasi resmi Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumut 2024, berikut ini adalah jadwal lengkap pertandingan cabor sepakbola putra di PON XXI 2024.

Sepakbola grup A (Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten)

Babak Penyisihan Grup

Selasa, 3 September 2024

Pukul 09.00 : Technical Meeting

Rabu, 4 September 2024

Pukul 16.15 : Jawa Barat vs Sulawesi Selatan

Pukul 20.15 : Aceh vs Banten

Sabtu, 7 September 2024 :

Pukul 16.15 : Banten vs Jawa Barat

Pukul 20.15 : Sulawesi Selatan vs Aceh

Selasa, 10 September 2024

Pukul 16.15 : Banten vs Sulawesi Selatan

Pukul 20.15 : Aceh vs Jawa Barat



Sepakbola grup B (Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Sulawesi Barat, Jawa Tengah)

Babak Penyisihan Grup

Sabtu, 31 Agustus 2024

Pukul 09.00 : Technical Meeting

Minggu, 1 September 2024

Pukul 16.15 : Papua Barat vs Sulawesi Tengah

Pukul 20.15 : Jawa Tengah vs Sulawesi Barat

Selasa, 3 September 2024

Pukul 16.15 : Sulawesi Barat vs Sumatera Utara

Pukul 20.15 : Jawa Tengah vs Papua Barat

Jumat, 6 September 2024

Pukul 16.15 : Sumatera Utara vs Jawa Tengah

Pukul 20.15 : Sulawesi Tengah vs Sulawesi Barat

Senin, 9 September 2024

Pukul 16.15 : Sulawesi Tengah vs Jawa Tengah

Pukul 20.15 : Papua Barat vs Sumatera Utara

Rabu, 11 September 2024

Pukul 16.15 : Sulawesi Barat vs Papua Barat

Pukul 20.15 : Sumatera Utara vs Sulawesi Tengah



Sepakbola grup C (Riau, Jawa Timur, Papua Pegunungan, Papua)

Babak Penyisihan Grup

Minggu, 1 September 2024

Pukul 09.00 : Technical Meeting

Senin, 2 September 2024

Pukul 16.15 : Riau vs Papua

Pukul 20.15 : Jawa Timur vs Papua Pegunungan

Kamis, 5 September 2024

Pukul 16.15 : Papua vs Jawa Timur

Pukul 20.15 : Papua Pegunungan vs Riau

Minggu, 8 September 2024

Pukul 16.15 : Riau vs Jawa Timur

Pukul 20.15 : Papua Pegunungan vs Papua



Sepakbola grup D (Gorotalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sumatra Barat)

Babak Penyisihan Grup

Minggu, 1 September 2024

Pukul 09.00 : Technical Meeting

Selasa, 3 September 2024

Pukul 16.15 : Gorontalo vs Sumatera Barat

Pukul 20.15 : Nusa Tenggara Timur vs Kalimantan Selatan

Jumat, 6 September 2024

Pukul 16.15 : Sumatera Barat vs Nusa Tenggara Timur

Pukul 20.15 : Kalimantan Selatan vs Gorontalo

Senin, 9 September 2024

Pukul 16.15 : Gorontalo vs Nusa Tenggara Timur

Pukul 20.15 : Kalimantan Selatan vs Sumatera Barat



Babak 8 Besar

Kamis, 13 September 2024

Pukul 16.15 : Juara Grup D vs Runner-Up Grup C

Pukul 20.15 : Juara Grup C vs Runner-Up Grup D

Sabtu, 14 September 2024

Pukul 16.15 : Juara Grup B vs Runner-Up Grup A

Pukul 20.15 : Juara Grup A vs Runner-Up Grup B



Babak Semifinal

Senin, 16 September 2024

Pukul 16.15 : Pemenang QF 1 vs Pemenang QF 3

Pukul 20.15 : Pemenang QF 2 vs Pemenang QF 4



Babak Final

Rabu, 18 September 2024

Pukul 16.15 : Kalah SF 1 vs Kalah SF 2

Pukul 20.15 : Pemenang SF 1 vs Pemenang SF 2