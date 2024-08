Panggil Billie Eilish, Upacara Penutupan Olimpiade Paris 2024 Bakal Seperti Apa?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Upacara penutupan Olimpiade Paris 2024 dikabarkan bakal memanggil sejumlah penyanyi papan atas termasuk Billie Eilish.

Dilaporkan Variety pada Kamis (8/8) waktu setempat, pertunjukan Billie Eilish, Snoop Dogg, dan Red Hot Chili Peppers diharapkan akan ditampilkan dalam Upacara Penutupan Olimpiade Paris pada hari Minggu mendatang.

Ketiga artis tersebut akan tampil dari Los Angeles dalam campuran pertunjukan pra-rekaman dan pertunjukan langsung. Produser Ben Winston, yang sudah tidak asing lagi dengan acara musik langsung sebagai produser Grammy Awards dan acara spesial CBS tahun 2021 “Adele: One Night Only”, berkoordinasi dengan produser Prancis untuk Upacara Penutupan.

Diketahui, ketegangan meningkat di sekitar acara konser musik minggu ini setelah pihak berwenang di Austria menggagalkan rencana serangan teroris jelang The Eras Tour Taylor Swift.

Dua individu berpangkat tinggi yang mengetahui perencanaan konser kejutan di LA mengatakan keamanan dan pengendalian massa telah menjadi perhatian pejabat setempat bahkan sebelum berita yang mengkhawatirkan dari Austria.

Keamanan harus memperhitungkan potensi ancaman dari udara, darat, dan laut di Los Angeles. Sebagai bentuk penghormatan terhadap ketakutan yang meningkat itu, Variety telah setuju untuk tidak menyebutkan lokasi pertunjukan.

Sementara itu, Perwakilan Olimpiade dan artis musik menolak berkomentar.

Pada Upacara Penutupan, pertunjukan musik dari Los Angeles diperkirakan akan mengikuti aksi Tom Cruise yang sangat digembar-gemborkan, yang beritanya bocor minggu lalu.

Cruise akan melompat di atas sepeda motornya untuk melakukan aksi menantang maut di Prancis, sebelum mengikuti paket rekaman yang akan membuatnya terjun payung di samping tanda Hollywood yang ikonik.

Kemudian para musisi yang berafiliasi dengan LA akan melanjutkannya dari sana.

Tidak sulit untuk mengetahui mengapa Eilish, Snoop, dan Chili Peppers dipilih.

Eilish, salah satu sensasi pop terbesar dalam dekade terakhir, adalah penduduk asli yang film konsernya tahun 2021 berjudul "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles".

Snoop Dogg, yang telah menjadi "internet darling" mutlak dalam perannya sebagai tokoh siaran untuk NBC selama Olimpiade Paris, berasal dari Long Beach dan identik dengan rap Pantai Barat.

Chili Peppers muncul dari kancah punk LA pada 1980-an. Hit band tahun 1999 "Californication" adalah lagu kebangsaan untuk susu, madu, buah-buahan, dan kacang-kacangan yang menaungi Los Angeles.