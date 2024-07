Profil Arda Guler, Penerus Ozil dan Disebut Messi dari Turki

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Arda Guler yang kini membela Real Madrid digadang-gadang menjadi bintang di masa depan, bahkan disebut sebagai penerus Mesut Ozil dan disebut Lionel Messi dari Turki.

Arda Guler yang berposisi sebagai gelandang serang atau penyerang sayap kini berseragam Real Madrid dengan nomor punggung 15. Mantan pemain Fenerbahce itu sudah memperkuat timnas Turki sejak 2022 atau saat berusia 17 tahun.

Laga pertamanya bersama timnas senior terjadi pada 19 November 2022 saat Turki menang 2-1 atas Republik Ceko. Adapun gol pertamanya untuk Turki bersarang ke gawang Wales dalam laga kualifikasi Euro 2024.

Setelah tampil mengesankan bersama Fenerbahce untuk memenangkan Piala Turki pada 2023, Guler mengumumkan transfernya ke Real Madrid pada 6 Juli 2023.

Guler yang didapuk sebagai The Next Mesut Ozil itu mendapat kontrak selama enam tahun di Real Madrid dengan gaji 100 ribu euro per pekan.

Ia sempat memecahkan rekor Cristiano Ronaldo sebagai pemain termuda yang mencetak gol di Piala Eropa (19 tahun 114 hari). Namun rekor itu hanya bertahan beberapa hari sebelum diambil oleh Lamine Yamal dari Spanyol (16 tahun 362 hari).

• Nama Lengkap : Arda Guler

• Tempat, Tanggal Lahir : Altindag, Ankara, Turki, 25 Februari 2005

• Umur : 19 Tahun

• Agama : Islam

• Tinggi : 175cm

• Posisi Bermain : Penyerang, sayap kanan dan gelandang

• Klub saat ini : Real Madrid (2023 – saat ini)

• klub sebelumnya : Gençlerbirligi (2014 – 2019)

• Fenerbahce (2019 – 2023)

• Tim Nasional : Turki

Prestasi Arda Guler

- Liga Champions (2024)

- Piala Super Spanyol (2024)

- Liga Spanyol (2024)

- Piala Turki (2023)