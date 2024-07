Profil Cristiano Ronaldo dan Prestasinya di Klub dan Portugal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Cristiano Ronaldo lahir di Funchal, Portugal pada 5 Februari 1985 dengan nama lengkap Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

Cristiano Ronaldo adalah anak bungsu dari Maria Dolores dos Santos Aveiro dan Jose Dinis Aveiro, yang dibesarkan di Santo Antonio.

Sejak tahun 2016, Ronaldo menjalin hubungan dengan Georgina Rodriguez. Mereka memiliki lima momongan, termasuk sepasang anak kembar antara lain Cristiano Ronaldo Jr, Eva, Mateo, Alana, dan Bella.

Di lapangan sepak bola, Ronaldo dikenal sebagai penyerang serba bisa, mampu bermain apik sebagai winger kanan dan kiri maupun striker. Karirnya yang cemerlang membuatnya diakui sebagai salah satu pemain terbaik dunia sepanjang masa berkat pencapaian lebih dari 35 trofi dari 1.231 laga dengan 895 gol dan 252 assist, menurut catatan Opta per Juni 2024.

Penyerang Portugal Cristiano Ronaldo saat menjalani sesi lataihan di pusat pelatihan Portugal di Harsewinkel pada 3 Juli 2024, menjelang pertandingan perempat final Euro 2024 melawan Prancis esok Jumat. (AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

· Nama di negara asal : Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

​​​​​​​· Nama populer : Cristiano Ronaldo (CR7)

· Julukan : Cry Baby, The Terminator, Hair of God, El comandante, The Little Bee, GOAT, CR7, Mr Champions.​​​​​​​

· Tempat, tanggal lahir : Funchal, Portugal, 5 Februari 1985

· Tinggi : 188 cm

· Nama pasangan : Georgina Rodriguez

· Nama anak : Cristiano Ronaldo Jr, Eva Maria Dos Santos, Mateo Ronaldo, Alana Martina dos Santos Aveiro, Bella Esmeralda​​​​​​​

· Nama ayah : Jose Dinis Aveiro

· Nama ibu : Maria Dolores dos Santos Aveiro

· Nama saudara kandung : Hugo Aveiro, Liliana Catia Aveiro dan Elma Aveiro

​​​​​​​· Nomor punggung : 7

· Posisi : Penyerang

· Klub saat ini : Al Nassr (2023 - saat ini)

· Klub sebelumnya : Sporting CP (2002 – 2003)​​​​​​​

- Manchester United (2003 - 2009)

- Real Madrid (2009 - 2018)​​​​​​​

- Juventus (2018 - 2021)​​​​​​​

- Manchester United (2021 - 2022)

· Timnas: Portugal

Pemain Real Madrid Cristiano Ronaldo dari Portugal, Presiden FIFA Sepp Blatter (kanan) setelah memenangkan FIFA Ballon d'Or 2014 pada saat upacara penghargaan sepak bola di Kongresshaus di Zurich 12 Januari 2015. (REUTERS / Arnd Wiegmann )

Prestasi

Cristiano Ronaldo telah mencatat banyak prestasi yang mengesankan sepanjang karirnya. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Liga Champions UEFA

Ronaldo telah memenangkan Liga Champions sebanyak lima kali, empat kali bersama Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018) dan sekali bersama Manchester United (2008).

2. Liga Premier Inggris

CR7 meraih tiga gelar Liga Premier bersama Manchester United pada tahun 2007, 2008, dan 2009.

3. La Liga Spanyol

Ronaldo memenangkan La Liga dua kali bersama Real Madrid pada tahun 2012 dan 2017.

4. Serie A Italia

Bersama Juventus, Ronaldo meraih gelar Serie A pada musim 2018 dan 2019.

5. Piala UEFA/Eropa

Ronaldo telah memenangkan Euro/Piala Eropa dua kali bersama Portugal pada tahun 2016 dan UEFA Nation League pada 2019.

6. Piala Dunia Antarklub FIFA

Ronaldo memenangkan Piala Dunia Antarklub FIFA empat kali, tiga kali bersama Real Madrid (2014, 2016, 2017) dan sekali bersama Manchester United (2008).

7. Piala Super

Ronaldo juga memenangkan berbagai Piala Super, di Spanyol sebanyak dua kali, Piala Super Eropa sebanyak dua kali dan Supercopa Italia dua kali.

8. Penghargaan Individu

Ronaldo telah meraih lima gelar Ballon d'Or sebagai pemain terbaik di dunia, di antara penghargaan-penghargaan individu lainnya seperti FIFA World Player, UEFA Best Player in Europe, dan banyak lagi.