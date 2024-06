Respons Putra Shin Tae-yong Dengar Ayahnya Perpanjang Kontrak di Timnas Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won, turut senang ayahnya perpanjang kontrak dengan timnas Indonesia hingga tahun 2027.

PSSI telah secara resmi mengumumkan bahwa perpanjangan kontrak pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah final.

Keputusan tersebut telah disetujui disepakati bersama antara PSSI dan Shin Tae-yong yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam mendukung pengembangan sepak bola Tanah Air.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan puas dengan kinerja pelatih asal Korea Selatan itu.

"Coach Shin telah membawa Timnas sampai round 3 piala dunia dan sampai play off Olimpiade. Kinerjanya telah memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia," ujar Erick Thohir.

Dengan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong, PSSI menegaskan tekadnya dalam meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan.

PSSI mengunggah pengumuman perpanjangan kontrak Shin Tae-yong di Instagram. Akun PSSI juga mentag IG pribadi sang pelatih.

Tapi yang menarik, di kolom komentar muncul nama yang tak asing. Dia adalah anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won, yang mengaku senang dengan kabar tersebut.

"History is keep on going," tulis Shin Jae-wong lengkap dengan emoticon bendera Indonesia dan lambang cinta.

Sebagai informasi, Shin Jae-won juga berkarier sebagai pesepakbola. Pemain berusia 25 tahun itu kini sedang bermain di Seongnam FC, klub divisi kedua Liga Korea.