Prediksi Inggris Vs Slovenia: Sesko Jadi Satu-satunya Pemain yang Ditakuti Southgate

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Inggris akan bertemu dengan Slovenia dalam matchday terakhir Grup C Euro 2024 di Rhein Energie Stadion (Cologne Stadium), Rabu (26/6/2024) dini hari WIB.

Kontra Slovenia di partai pamungkas Grup C Euro 2024, Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate mengatakan bahwa timnya bakal bermain berbeda dari biasanya.

Hal ini dilakukan, karena Slovenia merupakan tim yang bermain dengan empat pemain bertahan kuat dan itu akan mengubah cara The Three Lions masuk ke pertahanan mereka.

“Mereka bermain dalam formasi empat bek, yang mengubah ruang yang ada. Ini mengubah jenis serangan yang akan kami gunakan,” kata Southgate melansir dari laman resmi federasi, Selasa (25/6/2024).

Selain itu, Southgate juga mewaspadai salah seorang pemain asal Slovenia, yaitu Benjamin Sesko.

Pemain asal RB Leipzig, kata Southgate merupakan ancamam yang sangat serius bagi pertahanan Inggris. Sebab, dia merupakan pemain dengan kekuatan individu yang lengkap.

“Mereka memiliki profil pemain yang berbeda dan beberapa pemain yang sangat bagus di area menyerang. Benjamin Sesko jelas memiliki beberapa atribut luar biasa, dia punya kecepatan, dia kuat, dia bagus di udara,” ujarnya.

Maka dari itu, Southgate menyampaikan bahwa perlunya peningkatan performa yang dilakukan skuad Inggris untuk meraih kemenangan atas Slovenia.

“Kami sangat sadar bahwa penampilan kami perlu ditingkatkan tetapi kami berada dalam situasi yang sangat mirip dengan Euro sebelumnya dalam hal poin dan gol dan kami merasa menikmati hal ini,” ucap Southgate.

Adapun, Inggris memuncaki Grup C Euro 2024 dengan torehan 4 poin, The Three Lions unggul 2 poin atas Denmark dan Slovenia yang menempati posisi kedua dan ketiga. Serbia di posisi paling akhir dengan 1 poin.

Inggris punya peluang paling besar untuk lolos ke babak 16 besar. Meski begitu, keempat tim di grup ini semuanya masih punya kans ke fase selanjutnya.

Prediksi Susunan Pemain Inggris vs Slovenia

Inggris (4-2-3-1): Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi, Joe Gomez; Declan Rice, Conor Gallagher; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Cole Palmer; Harry Kane Kane.

Pelatih: Gareth Southgate

Slovenia (4-4-2): Jan Oblak; Zan Karnicik, Vanja Drkusic, Jaka Bijol, Erik Janza; Petar Stojanovic, Adam Gnezda Cerin, Timi Elsnik, Jan Mlakar; Andraz Sporar, Benjamin Sesko.

Pelatih: Matjaz Kek