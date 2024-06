Prediksi Skor Inggris vs Slovenia: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Inggris vs Slovenia dalam lanjutan Euro 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Laga Timnas Inggris vs Slovenia akan digelar dalam lanjutan Euro 2024. Prediksi skor mengunggulkan Inggris menang.

Timnas Inggris akan bertemu dengan Slovenia dalam matchday terakhir Grup C Euro 2024 di RheinEnergieStadion (Cologne Stadium), Rabu (26/6/2024) dini hari WIB.

Inggris memuncaki Grup C Euro 2024 dengan torehan 4 poin, The Three Lions unggul 2 poin atas Denmark dan Slovenia yang menempati posisi kedua dan ketiga. Serbia di posisi paling akhir dengan 1 poin.

Inggris punya peluang paling besar untuk lolos ke babak 16 besar. Meski begitu, keempat tim di grup ini semuanya masih punya kans ke fase selanjutnya.

Inggris menang tipis 1-0 atas Serbia pada matchday pertama. Selanjutnya pada laga kedua Inggris ditahan imbang 1-1 oleh Denmark.

Di sisi lain Slovenia menjalani 2 laga pertama Euro 2024 dengan hasil imbang 1-1.

Slovenia meraup masing-masing satu poin saat menghadapi Denmark dan Serbia.

Inggris dan Slovenia sama-sama mengincar kemenangan untuk lolos ke babak 16 besar sebagai 2 besar Grup C.

Khusus Inggris, kemenangan atas Slovenia juga akan membawa anak asuh Gareth Southgate finis di posisi teratas.

Bagi Slovenia, imbang apalagi kalah dari Inggris membuat mereka harus bergantung pada laga lainnya, Denmark vs Serbia, untuk lolos ke fase gugur.

Melihat materi pemain, Inggris lebih diunggulkan daripada Slovenia yang minim pemain kelas top Eropa.

Tim Tiga Singa juga punya catatan 4 kemenangan dan 1 imbang dalam 5 perjumpaan terakhir kontra Slovenia.

Prediksi Susunan Pemain Inggris vs Slovenia

Inggris (4-2-3-1): Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi, Joe Gomez; Declan Rice, Conor Gallagher; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Cole Palmer; Harry Kane Kane.

Pelatih: Gareth Southgate

Slovenia (4-4-2): Jan Oblak; Zan Karnicik, Vanja Drkusic, Jaka Bijol, Erik Janza; Petar Stojanovic, Adam Gnezda Cerin, Timi Elsnik, Jan Mlakar; Andraz Sporar, Benjamin Sesko.

Pelatih: Matjaz Kek

Head to Head Inggris vs Slovenia

6/10/2017: Inggris 1-0 Slovenia

12/10/2016: Slovenia 0-0 Inggris

14/6/2015: Slovenia 2-3 Inggris

16/11/2014: Inggris 3-1 Slovenia

23/6/2010: Slovenia 0-1 Inggris

Prediksi Skor Inggris vs Slovenia

Timnas Inggris punya kans besar untuk memenangi laga dini hari esok. Dengan materi pemain yang dipunya, Inggris diprediksi bisa menundukkan Slovenia.

Prediksi: