Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Inggris: Lamine Yamal Bakal Merepotkan

Berikut prediksi susunan pemain Spanyol vs Inggris di final Euro 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Prediksi susunan pemain Spanyol vs Inggris dalam final Euro 2024 kemungkinan tak akan mengalami banyak perubahan. Kedua tim akan menurunkan skuad terbaik dini hari nanti.

Timnas Spanyol akan menghadapi Inggris dalam partai final Euro 2024 di Olympiastadion, Berlin, Senin (15/7/2024) dini hari WIB.

Kedua tim diprediksi menurunkan susunan pemain terbaik sejak menit pertama Euro 2024.

Spanyol mengandalkan 2 winger muda berbakat Nico Williams dan Lamine Yamal untuk menyisir sektor sayap pertahanan Inggris.

Kedua pemain ini menjadi tulang punggung serangan Spanyol sejak fase grup hingga semifinal.

Lamine Yamal menjadi nama yang harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Inggris.

Pasalnya, pemain termuda sepanjang sejarah Euro itu acapkali merepotkan bek lawan dengan akselerasi dan kecepatannya.

Melihat formasi Inggris, Yamal kemungkinan akan head to head dengan bek kiri The Three Lions, Kieran Trippier.

Trippier menjadi pilihan utama Gareth Southgate di sektor bek kiri menyusul kondisi Luke Shaw yang kurang fit sepanjang Euro 2024.

Yamal bisa menjadi momok apabila Trippier terlalu asyik menyerang dan melepaskan pemain Barcelona ini seorang diri.

Namun jangan lupakan pemain lain, Spanyol punya Alvaro Morata yang juga punya potensi mengancam di kotak penalti.

Morata akan berduel dengan John Stones dan Marc Guehi yang menjadi bek tengah. Besar kemungkinan Inggris akan kembali ke formasi 4 bek, dengan 2 center back.

Dari kubu Inggris, Tim Tiga Singa juga punya nama Bukayo Saka yang tak kalah cepat. Saka kemungkinan akan berduel dengan Marc Cucurella, bek kiri Spanyol.

Kedua tim ini sudah sering bertemu di Liga Inggris, Saka bermain di Arsenal sementara Cucurella membela Chelsea.

Kapten Inggris, Harry Kane, juga menjadi ujung tombak serangan yang berbahaya. Terbukti, pemain Bayern Munchen ini telah melesakkan 3 gol di Euro 2024.

Jude Bellingham, gelandang serang Inggris, akan reuni dengan rekan setimnya di Real Madrid musim lalu yakni Dani Carvajal, Nacho, dan Joselu. Kemungkinan Carvajal saja yang akan turun jadi starter.

Inggris juga punya sosok Phil Foden, pemain sayap yang seolah tenggelam di Euro 2024. Meski kurang bersinar, Foden bisa menjadi senjata mematikan bagi Inggris.

Berikut prediksi susunan pemain Spanyol vs Inggris:

Spanyol (4-3-3): Unai Simon; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams, Alvaro Morata.

Pelatih: Luis de la Fuente

Inggris (4-2-3-1): Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guehi, Kieran Trippier; Kobbie Mainoo, Declan Rice; Phil Foden, Bukayo Saka, Jude Bellingham; Harry Kane.

Pelatih: Gareth Southgate