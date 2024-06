Hasil Euro 2024: Jual Beli Serangan, Polandia vs Austria Imbang pada Babak Pertama

Berikut ini hasil Euro 2024 Polandia vs Austria yang berakhir imbang 1-1 pada babak pertama.

Bisnis.com, JAKARTA - Polandia dan Austria bermain imbang 1-1 pada babak pertama lanjutan Euro 2024. Austria unggul lebih dulu sebelum disamakan oleh Polandia.

Timnas Polandia menantang Austria dalam matchday kedua Grup D Euro 2024 di Olympiastadion, Berlin, Jumat (21/6/2024) malam.

Pada awal pertandingan Austria menekan pertahanan Polandia. Kiper Wojciech Szczesny menepis tembakan Stefan Posch pada menit pertama.

Austria mengancam melalui bola-bola mati dalam 10 menit pertama. Namun operan Marcel Sabitzer yang menjadi algojo belum bisa disambut rekan-rekannya.

Pertahanan Polandia akhirnya jebol pada menit kesembilan. Diawali umpan silang Phillipp Mwene, tandukan Gernot Trauner tak mampu dibendung Szczesny. 1-0 Austria unggul.

Tertinggal 1 gol Polandia bangkit keluar dari tekanan. Kans didapatkan Piotr Zielinski yang melepaskan tembakan di dalam kotak penalti pada menit ke-17. Bola ditahan dan mengenai tangan Mwene tapi wasit tak menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran.

Peluang emas didapat winger Polandia, Nicola Zalewski. Umpan silang Przemyslaw Frankowski mengarah ke kaki pemain AS Roma tersebut, namun tembakannya justru melambung jauh di atas mistar.

Jual beli serangan terus terjadi. Pada menit ke-23 kapten Austria Marko Arnautovic berhadapan one on one dengan Szczesnya. Beruntung bagi Polandia, Arnautovic dinyatakan lebih dulu offside.

Lima menit berselang giliran pertahanan Austria yang digempur. Umpan silang Frankowski bisa dipotong Philipp Lienhart dan berbuah sepak pojok.

Setelah peluang itu pendukung Polandia bersorak ketika Krzysztof Piatek mencetak gol pada menit ke-29. Kemelut di depan gawang Austria diselesaikan oleh eks pemain AC Milan tersebut. Skor imbang 1-1.

Permainan saling serang terus bertahan hingga menjelang akhir babak pertama. Polandia dan Austria hampir setara dalam hal penguasaan bola.

Kedua tim bergantian melancarkan serangan, namun tak ada gol tambahan yang tercipta sampai babak pertama selesai. Polandia imbangi Austria 1-1.

Susunan Pemain Polandia vs Austria:

Polandia (3-4-1-2): Wojciech Szczesny; Jan Bednarek, Pawel Dawidowicz, Jakub Kiwior; Przemyslaw Frankowski, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski; Piotr Zielinski; Adam Buksa, Krzysztof Piatek.

Pelatih: Michael Probierz

Austria (4-2-3-1): Patrick Pentz; Phillipp Mwene, Philipp Lienhart, Gernot Trauner, Stefan Posch; Nicolas Seiwald, Florian Grillitsch; Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Christoph Baumgartner; Marko Arnautovic.

Pelatih: Ralf Rangnick

