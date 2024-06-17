Konten Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prediksi Skor Austria vs Prancis, 18 Juni: Klasemen, Susunan Pemain, H2H

Timnas Austria akan menantang Prancis pada pertandingan Grup D Piala Eropa 2024 di Dusseldorf, Selasa (18/6/2024) dini hari WIB.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Senin, 17 Juni 2024 | 13:51
Share
Pelatih Austria, Ralf Rangnick akan memimpin timnya menghadapi Prancis di Grup D Euro 2024, Selasa (18/6/2024). Prediksi Skor Austria vs Prancis, 18 Juni: Klasemen, Susunan Pemain, H2H/Reuters
Pelatih Austria, Ralf Rangnick akan memimpin timnya menghadapi Prancis di Grup D Euro 2024, Selasa (18/6/2024). Prediksi Skor Austria vs Prancis, 18 Juni: Klasemen, Susunan Pemain, H2H/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Kapten Austria Konrad Laimer mengatakan timnya harus menampilkan permainan yang luar biasa saat menghadapi Prancis.

Timnas Austria akan menantang Prancis pada pertandingan Grup D Piala Eropa 2024 di Dusseldorf, Selasa (18/6/2024) dini hari WIB.

"Prancis memiliki skuad yang hebat dengan begitu banyak talenta individu,” kata Laimer.

"Ketika melawan tim sekelas Prancis, Anda harus menyingkirkan superstar mereka dari permainan," kata bek Bayern Muenchen itu.

“Anda memerlukan performa luar biasa untuk melakukan itu. Tapi kami tahu, kami mampu dan kami telah mempersiapkannya sejak lama," kata Konrad Laimer.

Pelatih Ralf Rangnick ingin membawa Austria lolos dari "grup neraka" yang dihuni Prancis, Belanda dan Polandia.

Baca Juga

“Setelah periode kualifikasi yang sangat panjang dan kami masuk ke grup terkuat, tapi besok kami memulainya dan kami sangat bersemangat," kata Rangnick yang melatih Austria sejak 2022, setelah menukangi Manchester United.

"Ada kegembiraan di atas segalanya, tapi kami punya ambisi untuk lolos ke babak berikutnya," kata Rangnick yang memilih tetap melatih Austria usai menolak pendekatan dari Bayern Muenchen pada bulan lalu.

Head to Head Austria vs Prancis:

Date Match Competition
19 Apr 1925 France vs Austria 0-4 International Friendly
30 May 1926 Austria vs France 4-1 International Friendly
12 Feb 1933 France vs Austria 0-4 International Friendly
27 May 1934 Austria vs France 3-2 FIFA World Cup
24 Jan 1937 France vs Austria 1-2 International Friendly
06 Dec 1945 Austria vs France 4-1 International Friendly
05 May 1946 France vs Austria 3-1 International Friendly
01 Nov 1951 France vs Austria 2-2 International Friendly
19 Oct 1952 Austria vs France 1-2 International Friendly
25 Mar 1956 France vs Austria 3-1 International Friendly
05 Oct 1958 Austria vs France 1-2 International Friendly
13 Dec 1959 France vs Austria 5-2 UEFA European Championship
27 Mar 1960 Austria vs France 2-4 UEFA European Championship
24 Mar 1965 France vs Austria 1-2 International Friendly
07 Oct 1970 Austria vs France 1-0 International Friendly
28 Jun 1982 Austria vs France 0-1 FIFA World Cup
28 Mar 1984 France vs Austria 1-0 International Friendly
14 Oct 1992 France vs Austria 2-0 FIFA World Cup
27 Mar 1993 Austria vs France 0-1 FIFA World Cup
19 Aug 1998 Austria vs France 2-2 International Friendly
28 Mar 2007 France vs Austria 1-0 International Friendly
06 Sep 2008 Austria vs France 3-1 FIFA World Cup
14 Oct 2009 France vs Austria 3-1 FIFA World Cup
10 Jun 2022 Austria vs France 1-1 UEFA Nations League
22 Sep 2022 France vs Austria 2-0 UEFA Nations League

Prediksi Susunan Pemain Austria vs Prancis:

Austria:

Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Siewald, Grillitsch; Laimer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch

Prancis:

Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kante, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Thuram

Skuad Timnas Austria:

Goalkeepers: Niklas Hedl (Rapid Wien), Heinz Lindner (Union SG), Patrick Pentz (Brøndby)

Defenders: Flavius Daniliuc (Salzburg), Kevin Danso (Lens), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Bologna), Leopold Querfeld (Rapid Wien), Gernot Trauner (Feyenoord), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Maximilian Wöber (Mönchengladbach)

Midfielders: Christoph Baumgartner (Leipzig), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Marco Grüll (Rapid Wien), Florian Kainz (Köln), Konrad Laimer (Bayern München), Alexander Prass (Sturm Graz), Marcel Sabitzer (Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Matthias Seidl (Rapid Wien), Nicolas Seiwald (Leipzig)

Forwards: Marko Arnautović (Inter), Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Freiburg), Andreas Weimann (West Brom)

Skuad Timnas Prancis:

Goalkeepers: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens)

Defenders: Jonathan Clauss (Marseille), Theo Hernández (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München)

Midfielders: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), N'Golo Kanté (Al-Nassr), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris)

Forwards: Bradley Barcola (Paris), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembélé (Paris), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Paris), Kylian Mbappé (Paris), Marcus Thuram (Inter)

Lima Pertandingan Austria:

22/11/23 Austria 2 - 0 Germany

24/03/24 Slovakia 0 - 2 Austria

27/03/24 Austria 6 - 1 Türkiye

05/06/24 Austria 2 - 1 Serbia

08/06/24 Switzerland 1 - 1 Austria

Lima Pertandingan Prancis:

22/11/23 Greece 2 - 2 France

24/03/24 France 0 - 2 Germany

27/03/24 France 3 - 2 Chile

06/06/24 France 3 - 0 Luxembourg

10/06/24 France 0 - 0 Canada

Klasemen Grup D Piala Eropa 2024:

# Team MP D P
1 Netherlands 1 +1 3
2 Austria 0 +0 0
3 France 0 +0 0
4 Poland 1 -1 0

Prediksi Skor Austria vs Prancis, 18 Juni:

Skor Austria vs Prancis 1-3

Skor Austria vs Prancis 0-2

Skor Austria vs Prancis 1-0

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

Topik

Share
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Sederet PR Menanti Komisaris Bursa
Premium
7 jam yang lalu

Sederet PR Menanti Komisaris Bursa

Jejak Volume Perdagangan Saham FCA Papan Pemantauan Khusus, termasuk Koleksi Emiten Kejaksaan Agung
Premium
22 jam yang lalu

Jejak Volume Perdagangan Saham FCA Papan Pemantauan Khusus, termasuk Koleksi Emiten Kejaksaan Agung

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Link Live Streaming Belgia vs Slovakia, Austria vs Prancis di Euro 2024 Hari Ini

Link Live Streaming Belgia vs Slovakia, Austria vs Prancis di Euro 2024 Hari Ini

Prediksi Skor Austria vs Prancis: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Austria vs Prancis: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Euro 2024, Belgia Siap Libas Slovakia Tanpa Ampun

Prediksi Skor Euro 2024, Belgia Siap Libas Slovakia Tanpa Ampun

Prediksi Skor Belgia vs Slovakia, 17 Juni: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Prediksi Skor Belgia vs Slovakia, 17 Juni: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Jadwal Euro 2024 Hari Ini: Ada Belgia vs Slovakia, Austria vs Prancis

Jadwal Euro 2024 Hari Ini: Ada Belgia vs Slovakia, Austria vs Prancis

Jadwal Pertandingan Piala Eropa 2024 Grup D: Belanda, Prancis, Polandia, Austria

Jadwal Pertandingan Piala Eropa 2024 Grup D: Belanda, Prancis, Polandia, Austria

Prediksi Skor Prancis vs Austria, Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Prancis vs Austria, Head to Head, Susunan Pemain

Update Euro 2024 Klasemen Grup A, B, C, D, E, F

Update Euro 2024 Klasemen Grup A, B, C, D, E, F

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Fans Nyanyikan
Bola Eropa
16 menit yang lalu

Fans Nyanyikan "Hey Jude" Rayakan Kemenangan Inggris atas Serbia di Euro 2024

Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming Euro 2024 hingga Babak 16 Besar
Bola Eropa
34 menit yang lalu

Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming Euro 2024 hingga Babak 16 Besar

Prediksi Skor Austria vs Prancis, 18 Juni: Klasemen, Susunan Pemain, H2H
Bola Eropa
46 menit yang lalu

Prediksi Skor Austria vs Prancis, 18 Juni: Klasemen, Susunan Pemain, H2H

Link Live Streaming Belgia vs Slovakia, Austria vs Prancis di Euro 2024 Hari Ini
Bola Eropa
1 jam yang lalu

Link Live Streaming Belgia vs Slovakia, Austria vs Prancis di Euro 2024 Hari Ini

Prediksi Skor Euro 2024, Belgia Siap Libas Slovakia Tanpa Ampun
Bola Eropa
1 jam yang lalu

Prediksi Skor Euro 2024, Belgia Siap Libas Slovakia Tanpa Ampun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Link Live Streaming Polandia vs Belanda di Euro 2024, Kick-off 20.00 WIB

2

Prediksi Skor Rumania vs Ukraina, 17 Juni: Susunan Pemain, H2H, Data

3

Prediksi Skor Serbia vs Inggris, 17 Juni: Klasemen, H2H, Susunan Pemain

4

Hasil Belanda vs Polandia, 16 Juni: Comeback, De Oranje Menang Tipis

5

Prediksi Skor Belgia vs Slovakia: Head to Head, Susunan Pemain

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

3 Skenario Timnas Indonesia Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026

3 Skenario Timnas Indonesia Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026

Daftar Lengkap Skuad 24 Negara Peserta Euro 2024: Grup A - Grup F

Daftar Lengkap Skuad 24 Negara Peserta Euro 2024: Grup A - Grup F

Daftar Klub Sepak Bola Paling Bernilai, Manchester United Meroket

Daftar Klub Sepak Bola Paling Bernilai, Manchester United Meroket

Berapa Tahapan Lagi Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Berapa Tahapan Lagi Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Misteri Lenyapnya Nama Elkan Baggott dari Skuad Timnas Indonesia, Friksi dengan STY?

Misteri Lenyapnya Nama Elkan Baggott dari Skuad Timnas Indonesia, Friksi dengan STY?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnistv logo

TikTok Shop dan Tokopedia akan PHK 450 Pegawai Bulan Ini

TikTok Shop dan Tokopedia akan PHK 450 Pegawai Bulan Ini

13 Juni 2024

Foto

Sholat Iduladha 1445 H di Masjid Kubah Emas
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler

1

Link Live Streaming Polandia vs Belanda di Euro 2024, Kick-off 20.00 WIB

2

Prediksi Skor Rumania vs Ukraina, 17 Juni: Susunan Pemain, H2H, Data

3

Prediksi Skor Serbia vs Inggris, 17 Juni: Klasemen, H2H, Susunan Pemain

4

Hasil Belanda vs Polandia, 16 Juni: Comeback, De Oranje Menang Tipis

5

Prediksi Skor Belgia vs Slovakia: Head to Head, Susunan Pemain