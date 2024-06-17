Prediksi Skor Austria vs Prancis, 18 Juni: Klasemen, Susunan Pemain, H2H

Bisnis.com, JAKARTA - Kapten Austria Konrad Laimer mengatakan timnya harus menampilkan permainan yang luar biasa saat menghadapi Prancis.
Timnas Austria akan menantang Prancis pada pertandingan Grup D Piala Eropa 2024 di Dusseldorf, Selasa (18/6/2024) dini hari WIB.
"Prancis memiliki skuad yang hebat dengan begitu banyak talenta individu,” kata Laimer.
"Ketika melawan tim sekelas Prancis, Anda harus menyingkirkan superstar mereka dari permainan," kata bek Bayern Muenchen itu.
“Anda memerlukan performa luar biasa untuk melakukan itu. Tapi kami tahu, kami mampu dan kami telah mempersiapkannya sejak lama," kata Konrad Laimer.
Pelatih Ralf Rangnick ingin membawa Austria lolos dari "grup neraka" yang dihuni Prancis, Belanda dan Polandia.
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“Setelah periode kualifikasi yang sangat panjang dan kami masuk ke grup terkuat, tapi besok kami memulainya dan kami sangat bersemangat," kata Rangnick yang melatih Austria sejak 2022, setelah menukangi Manchester United.
"Ada kegembiraan di atas segalanya, tapi kami punya ambisi untuk lolos ke babak berikutnya," kata Rangnick yang memilih tetap melatih Austria usai menolak pendekatan dari Bayern Muenchen pada bulan lalu.
Head to Head Austria vs Prancis:
|Date
|Match
|Competition
|19 Apr 1925
|France vs Austria 0-4
|International Friendly
|30 May 1926
|Austria vs France 4-1
|International Friendly
|12 Feb 1933
|France vs Austria 0-4
|International Friendly
|27 May 1934
|Austria vs France 3-2
|FIFA World Cup
|24 Jan 1937
|France vs Austria 1-2
|International Friendly
|06 Dec 1945
|Austria vs France 4-1
|International Friendly
|05 May 1946
|France vs Austria 3-1
|International Friendly
|01 Nov 1951
|France vs Austria 2-2
|International Friendly
|19 Oct 1952
|Austria vs France 1-2
|International Friendly
|25 Mar 1956
|France vs Austria 3-1
|International Friendly
|05 Oct 1958
|Austria vs France 1-2
|International Friendly
|13 Dec 1959
|France vs Austria 5-2
|UEFA European Championship
|27 Mar 1960
|Austria vs France 2-4
|UEFA European Championship
|24 Mar 1965
|France vs Austria 1-2
|International Friendly
|07 Oct 1970
|Austria vs France 1-0
|International Friendly
|28 Jun 1982
|Austria vs France 0-1
|FIFA World Cup
|28 Mar 1984
|France vs Austria 1-0
|International Friendly
|14 Oct 1992
|France vs Austria 2-0
|FIFA World Cup
|27 Mar 1993
|Austria vs France 0-1
|FIFA World Cup
|19 Aug 1998
|Austria vs France 2-2
|International Friendly
|28 Mar 2007
|France vs Austria 1-0
|International Friendly
|06 Sep 2008
|Austria vs France 3-1
|FIFA World Cup
|14 Oct 2009
|France vs Austria 3-1
|FIFA World Cup
|10 Jun 2022
|Austria vs France 1-1
|UEFA Nations League
|22 Sep 2022
|France vs Austria 2-0
|UEFA Nations League
Prediksi Susunan Pemain Austria vs Prancis:
Austria:
Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Siewald, Grillitsch; Laimer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch
Prancis:
Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kante, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Thuram
Skuad Timnas Austria:
Goalkeepers: Niklas Hedl (Rapid Wien), Heinz Lindner (Union SG), Patrick Pentz (Brøndby)
Defenders: Flavius Daniliuc (Salzburg), Kevin Danso (Lens), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Bologna), Leopold Querfeld (Rapid Wien), Gernot Trauner (Feyenoord), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Maximilian Wöber (Mönchengladbach)
Midfielders: Christoph Baumgartner (Leipzig), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Marco Grüll (Rapid Wien), Florian Kainz (Köln), Konrad Laimer (Bayern München), Alexander Prass (Sturm Graz), Marcel Sabitzer (Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Matthias Seidl (Rapid Wien), Nicolas Seiwald (Leipzig)
Forwards: Marko Arnautović (Inter), Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Freiburg), Andreas Weimann (West Brom)
Skuad Timnas Prancis:
Goalkeepers: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens)
Defenders: Jonathan Clauss (Marseille), Theo Hernández (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München)
Midfielders: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), N'Golo Kanté (Al-Nassr), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris)
Forwards: Bradley Barcola (Paris), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembélé (Paris), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (Paris), Kylian Mbappé (Paris), Marcus Thuram (Inter)
Lima Pertandingan Austria:
22/11/23 Austria 2 - 0 Germany
24/03/24 Slovakia 0 - 2 Austria
27/03/24 Austria 6 - 1 Türkiye
05/06/24 Austria 2 - 1 Serbia
08/06/24 Switzerland 1 - 1 Austria
Lima Pertandingan Prancis:
22/11/23 Greece 2 - 2 France
24/03/24 France 0 - 2 Germany
27/03/24 France 3 - 2 Chile
06/06/24 France 3 - 0 Luxembourg
10/06/24 France 0 - 0 Canada
Klasemen Grup D Piala Eropa 2024:
|#
|Team
|MP
|D
|P
|1
|Netherlands
|1
|+1
|3
|2
|Austria
|0
|+0
|0
|3
|France
|0
|+0
|0
|4
|Poland
|1
|-1
|0
Prediksi Skor Austria vs Prancis, 18 Juni:
Skor Austria vs Prancis 1-3
Skor Austria vs Prancis 0-2
Skor Austria vs Prancis 1-0
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