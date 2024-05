Prediksi Skor Arsenal vs Everton: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Arsenal vs Everton dalam laga pekan terakhir Liga Inggris 2023-2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Laga Arsenal vs Everton akan menjadi penutup Liga Inggris 2023-2024. Prediksi skor mengunggulkan Arsenal menang.

Arsenal akan menjamu Everton di Stadion Emirates dalam pekan ke-38 alias pekan terakhir Liga Inggris 2023-2024, Minggu (19/5/2024) malam.

Laga ini akan menjadi penentu bagi Arsenal untuk meraih gelar juara Liga Inggris 2023-2024.

Hanya saja The Gunners mesti berharap Manchester City tergelincir pada laga terakhir saat melawan West Ham.

Pasalnya, saat ini Arsenal menduduki posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan 86 poin dari 37 pertandingan. Mereka berjarak 2 angka dari Manchester City yang kokoh di puncak klasemen.

Arsenal butuh kemenangan atas Everton pada laga malam nanti, sekaligus berharap Manchester City tak menang atas West Ham.

Jika Manchester City menang, apapun hasil pertandingan Arsenal vs Everton tak ada pengaruhnya lagi.

Sementara jika Manchester City vs West Ham berakhir imbang dan Arsenal menang, anak asuh Mikel Arteta bisa juara karena unggul selisih gol.

Saat ini selisih gol Arsenal adalah +61 sementara Manchester City hanya +60. Secara head to head Arsenal lebih unggul.

Arsenal membawa rapor yang bagus dari performa terakhir mereka di Liga Inggris 2023-2024.

The Gunners meraih kemenangan dalam 5 laga terakhir di Liga Inggris, termasuk saat mengalahkan Manchester United 1-0 pekan lalu.

Pada pertemuan pertama kontra Everton pada pekan kelima Liga Inggris musim ini, Arsenal menang 1-0 lewat gol Leandro Trossard.

Arsenal punya catatan head to head yang bagus saat bermain di kandang melawan Everton. Dalam 31 kali menjamu The Toffees di Liga Inggris, The Gunners meraih 24 kemenangan, 5 kali imbang, dan hanya 2 kali kalah.

Di sisi lain Everton sudah tak memiliki kepentingan dari laga ini. Anak asuh Sean Dyche itu sudah aman di peringkat ke-15.

Performa Everton yang apik jelang musim berakhir bisa menjadi ancaman bagi Arsenal.

Pasalnya, The Toffes tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhir, dengan 4 di antaranya mampu dimenangi.

Preview Arsenal vs Everton

Arsenal: Bukayo Saka mengalami cedera ringan dan akan dipantau beberapa jam jelang laga kontra Everton.

Jurrien Timber sudah kembali berlatih, meski belum tentu diberikan kesempatan tampil pada laga ini.

Everton: Tim tamu kehilangan beberapa pemain seperti Dele Alli, Nathan Patterson, dan Jack Harrison yang mengalami cedera.

Pemain asal Portugal Andre Gomes diragukan bisa tampil akibat masalah kebugaran.

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Everton

Arsenal (4-3-3): David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Takehiro Tomiyasu; Martin Odegaard, Thomas Partey, Declan Rice; Bukayo Saka, Kai Havertz, Leandro Trossard.

Pelatih: Mikel Arteta

Everton (4-4-1-1): Jordan Pickford; Ben Godfrey, James Trakowski, Jarrad Branthwaite, Ashley Young; James Garner, Amadou Onana, Idrissa Gueye, Dwight McNeil; Abdoulaye Doucore; Calvert-Lewin.

Pelatih: Sean Dyche

Head to Head Arsenal vs Everton

17/9/2023: Everton 0-1 Arsenal

1/5/2023: Arsenal 4-0 Everton

4/2/2023: Everton 1-0 Arsenal

22/5/2022: Arsenal 5-1 Everton

6/12/2021: Everton 2-1 Arsenal

Prediksi Skor Arsenal vs Everton

The Gunners lebih diunggulkan memetik kemenangan pada laga ini. Meski demikian Arsenal harus menunggu hasil pertandingan Manchester City untuk menjadi juara Liga Inggris 2023-2024.

Prediksi:

Arsenal 3-1 Everton

Arsenal 2-0 Everton

Arsenal 2-1 Everton

