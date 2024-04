Jadwal Liga 1 Pekan 32: Big Match Persib vs Persebaya

Berikut jadwal Liga 1 2023-2024 pekan ke-32 yang diramaikan big match Persib vs Persebaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga 1 2023-2024 pekan ke-32 akan diwarnai dengan pertandingan sengit Persib Bandung vs Persebaya Surabaya.

Pekan ke-32 Liga 1 2023-2024 akan mulai digelar pada Sabtu (20/4/2024) hingga Senin (22/4/2024).

Total ada 9 pertandingan yang digelar dalam 3 laga terakhir menuju akhir musim reguler Liga 1 2023-2024.

Big match Persib Bandung vs Persebaya Surabaya akan membuka pekan ke-32 Liga 1 2023-2024 pada Sabtu sore.

Persib sudah menyegel 1 tiket ke babak Championship Series menyusul Borneo FC sang pemuncak klasemen.

Adapun Persebaya yang kini berada di posisi ke-12 belum benar-benar aman dari zona degradasi. Namun, Bajul Ijo sudah tak punya kans finis di 4 besar dan melenggang ke Championship Series.

Bersama dengan laga panas itu, digelar pula duel Persik Kediri vs Persita Tangerang. Persik yang pekan lalu kalah 0-7 dari Bhayangkara FC hanya terpaut 4 poin dari tim peringkat keempat.

Di sisi lain, Persita dalam misi menjauh dari kejaran Arema FC dan Bhayangkara FC di zona merah. Saat ini Pendekar Cisadane hanya berjarak 1 poin di atas Arema FC yang menduduki ambang batas atas zona degradasi.

Selanjutnya, pada Sabtu malam digelar pertandingan PSS Sleman vs Dewa United dan Bali United vs Bhayangkara FC. Dewa United dan Bali United sama-sama meramaikan persaingan 4 besar di akhir musim ini.

Jika kalah dari Bali United pada pekan ini, Bhayangkara FC dipastikan akan terdegradasi ke Liga 2 menyusul Persikabo 1973.

Pada Minggu (21/4/2024) ada 3 pertandingan yang dimainkan yakni Madura United vs PSM Makassar, Borneo FC vs Arema FC, dan Barito Putera vs Persija Jakarta.

Arema FC juga dalam ancaman degradasi jika tak mampu memetik poin sempurna di markas Borneo FC. Adapun Madura United, Barito Putera, PSM Makassar, dan Persija Jakarta masih berpeluang ke 4 besar.

Terakhir pada Senin sore dan malam, ada pertandingan Persis Solo vs Persikabo dan PSIS Semarang vs RANS Nusantara FC.

Kedua tuan rumah, Persis dan PSIS masih berpeluang merebut 2 tiket tersisa ke Championship Series.

Berikut jadwal Liga 1 2023-2024:

