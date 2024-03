Jadwal Final All England 2024, Minggu 17 Maret: Ginting vs Jonatan, Fajar/Rian

Jadwal Final All England 2024, Minggu 17 Maret, akan dilaksanakan di Utilita Arena. Indonesia meloloskan Anthony Ginting, Jonatan Christie.

Bisnis.com, JAKARTA – Jadwal Final All England 2024, Minggu 17 Maret, akan dilaksanakan di Utilita Arena. Indonesia meloloskan Anthony Ginting, Jonatan Christie, dan Fajar/Rian.

Jadwal Final All England 2024, pertandingan akan dibuka dengan laga ganda putri antara Nami Matsuyama/Chiharu Shida vs Baek Ha Na/Lee So Hee.

Sementara itu, pertandingan Anthony Ginting vs Jonatan Christie di final All England 2024 akan dimainkan di partai ketiga.

Hasil semifinal All England 2024, Jonatan Christie akhirnya berhasil menyusul Anthony Sinisuka Ginting ke babak final All England 2024.

Jonatan Christie maju ke final All England 2024 usai mengalahkan wakil asal India Lakshya Sen dengan skor 21-12, 10-21, dan 21-15, Sabtu (16/3).

Pertandingan tunggal putra All Indonesian Final All England 2024, Ginting vs Jonatan mengulang sejarah yang terjadi 30 tahun lalu.

Pada final All England 1994 saat itu, Hariyanto Arbi melawan kompatriotnya Ardy Bernardus Wiranata.

Sebelumnya, Ginting berhasil melaju ke babak final All England Open 2024 setelah sukses menundukkan wakil Prancis, Christo Popov di babak semifinal.

Bermain di Utilita Arena, Sabtu (16/3/2024), Anthony Sinisuka Ginting berhasil menang dengan skor 19-21, 21-5, dan 21-11.

Awal set pertama, Ginting bisa unggul atas Popov hingga selisih empat poin. Namun Popov ternyata tidak menyerah begitu saja.

Popov berhasil menyamakan kedudukan menjadi 17-17 setelah meraih tiga angka beruntun. Bahkan sambaran Popov di depan net membuat dirinya unggul atas Ginting 18-17.

Ginting berbalik unggul 19-18 usai pengembalian smes silangnya di setengah lapangan tidak bisa dijangkau oleh Popov meski sudah menjatuhkan badannya.

Popov malah bisa memenangkan set pertama dengan skor 21-19 setelah Ginting membuat dua kesalahan.

Masuk di set kedua, Ginting menggila dan bermain taktis. Mantan pemain nomor dua dunia itu bahkan unggul jauh 17-3 atas Popov.

Ginting akhirnya bisa memaksakan pertandingan hingga rubber game setelah berhasil memenangi set kedua dengan skor 21-5.

Di awal set ketiga, Ginting unggul 3-1 atas Popov setelah dropshot menyilangnya berhasil menipu pemain asal Prancis.

Ginting banyak mendapat poin lewat pukulan silang ke arah backhand Popov. Terhitung, ada empat poin Ginting meraih poin dari pukulan menyilang tersebut di set ketiga ini. Ginting unggul 11-5.

Setelah interval, Ginting yang sudah unggul jauh terlihat bermain hati-hati. Sejumlah pukulan silang yang kerap mendatangkan poin buat dirinya sudah bisa dikembalikan oleh Popov.

Ginting akhirnya lolos ke final All England 2024 setelah berhasil memenangi set ketiga dengan skor 21-11 setelah smes kerasnya tidak bisa dikembalikan Popov

Indonesia mengirim wakil terakhirnya setelah Fajar Alfian//Rian Ardianto lolos ke final All England 2024 usai mengalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi 21-18, 21-19

Jadwal Final All England 2024, Minggu 17 Maret, Pukul 17.00 WIB:

Nami Matsuyama/Chiharu Shida vs Baek Ha Na/Lee So Hee

Akane Yamaguchi vs Carolina Marin

Anthony Sinisuka Ginting vs Jonatan Christie

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino

Aaron Chia/Soh Wooi Yik vs Fajar Alfian/Rian Ardianto

Hasil semifinal All England 2024, Sabtu 16 Maret:

Anthony Ginting vs Christo Popov 19021, 21-5, 21-11

Jonatan Christie vs Lakshya Sen 21-12, 10-21, dan 21-15

Rena MIYAURA/Ayako SAKURAMOTO vs Nami MATSUYAMA [6]/Chiharu SHIDA 15-21, 12-21

KIM So Yeong [3]/KONG Hee Yong vs BAEK Ha Na [2]/LEE So Hee 17-21, 21-18, 16-21

AN Se Young [1] vs Akane YAMAGUCHI [4] 10-21, 21-19, 14-21

Robin TABELING/Selena PIEK vs Yuta WATANABE [2]/Arisa HIGASHINO 14-21, 16-21

TAI Tzu Ying [3] vs Carolina MARIN [5] 13-21, 12-21

Aaron CHIA [5]/SOH Wooi Yik vs LEE Jhe-Huei/YANG Po-Hsuan 21-16, 21-15

ZHENG Si Wei [1] /HUANG Ya Qiong vs FENG Yan Zhe [4] /HUANG Dong Ping 21-14, 21-13

Fajar Alfian/Rian Ardianto vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi 21-18, 21-19

