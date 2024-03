Jadwal Liga 1 Pekan 28: Big Match Persib vs Persija

Berikut jadwal Liga 1 2023-2024 pekan 18 ada big match Persib vs Persija.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga 1 2023-2024 pekan ke-28 akan diwarnai dengan big match Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Pekan ke-28 Liga 1 2023-2024 akan bergulir mulai Rabu (6/3/2024) hingga Sabtu (9/3/2024).

Seperti biasa, total ada 9 pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-28 Liga 1 2023-2024, dimulai dengan laga Madura United vs Persita Tangerang.

Selanjutnya pada Rabu malam ada duel 2 tim yang berjuang bangkit dari papan bawah, Arema FC vs Bhayangkara FC.

Pada Kamis (7/3/2024) ada 2 pertandingan yang akan digelar yakni Dewa United vs Persikabo 1973 dan Borneo FC vs Persebaya Surabaya.

Borneo FC masih memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dan hampir pasti lolos ke Championship Series.

Kemudian ada 3 pertandingan yang digelar pada Jumat (8/3/2024) yakni PSM Makassar vs PSS Sleman, Persik Kediri vs RANS Nusantara FC, dan Bali United vs PSIS Semarang.

Big match terjadi pada akhir pekan ini, Sabtu (9/3/2024). Dua tim dengan rivalitas tinggi, Persib Bandung dan Persija Jakarta, akan berduel di Stadion Si Jalak Harupat.

Saat ini Persib menempati posisi kedua dengan 48 poin dari 27 laga. Adapun Persija tercecer di urutan kedelapan dengan 35 poin.

Laga Persis Solo vs Barito Putera akan menjadi penutup pekan ke-28 Liga 1 2023-2024.

Berikut jadwal Liga 1 2023-2024:

