Prediksi Skor AS Roma vs Cagliari 6 Februari, Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Bisnis.com, JAKARTA - AS Roma akan ditantang Cagliari dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-23, Selasa (6/2/2024) dini hari di Stadion Olimpico, Roma.

Anak asuh Daniele De Rossi berpotensi mendekati posisi empat besar jika bisa mengalahkan Cagliari di pertandingan ini. Pasalnya, AS Roma yang kini ada di peringkat enam klasemen Liga Italia mengumpulkan 35 poin dan berjarak empat angka dari Atalata yang ada di atasnya.

AS Roma kini tengah dalam atmosfir yang positif usai ditangani De Rossi dengan meraup dua kemenangan beruntun di dua laga atas Hellas Verona dan Salernitana.

Dua hasil tersebut membuat AS Roma diprediksi bisa meraih tiga poin di pertandingan lawan Cagliari dini hari nanti.

Sayangnya, Giallorossi belum bisa memainkan Chris Smalling, Leonardo Spinazzola, dan Tammy Abraham yang masih cedera.

Sementara itu Cagliari saat ini berada di urutan ke-17 klasemen Serie A dengan mengumpulkan 22 poin, dari empat kemenangan dan enam kali seri.

Cagliari yang dilatih Claudio Ranieri di pertandingan lawan AS Roma tidak akan diperkuat Marko Rog, Ibrahim Sulemana, Marco Mancosu, Gaetano Oristanio, dan Eldor Shomurodov karena cedera.

Di pertemuan terakhir pada bulan Oktober lalu, AS Roma berhasil meraih kemenangan telak 4-1 di kandang Cagliari.

Prediksi susunan pemain AS Roma vs Cagliari

AS Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Cagliari (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Petagna.

Lima Pertandingan AS Roma:

Lima Pertandingan Cagliari:

Hasil Liga Italia Pekan ke-23 dan Jadwal:

Head to Head AS Roma vs Cagliari:

Cagliari vs AS Roma 1-4

AS Roma vs Cagliari 1-0



Cagliari vs AS Roma 1-2

Cagliari Vs AS Roma 3-2

AS Roma vs Cagliari 3-2

Klasemen Liga Italia:

# Team MP D P 1 Inter Milan 22 +41 57 2 Juventus 23 +22 53 3 AC Milan 23 +19 49 4 Atalanta 22 +18 39 5 Bologna 22 +7 36 6 Roma 22 +10 35 7 Napoli 22 +6 35 8 Fiorentina 22 +6 34 9 Lazio 22 +2 34 10 Torino 22 +1 32 11 Genoa 23 -2 29 12 Monza 23 -7 29 13 Lecce 23 -9 24 14 Frosinone 23 -13 23 15 Sassuolo 22 -13 19 16 Udinese 23 -14 19 17 Cagliari 22 -17 18 18 Verona 23 -11 18 19 Empoli 23 -21 18 20 Salernitana 23 -25 13

Prediksi Skor AS Roma vs Cagliari 6 Februari 2024:

AS Roma vs Cagliari 2-0

AS Roma vs Cagliari 2-0

AS Roma vs Cagliari 3-1

