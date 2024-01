Prediksi Skor Salernitana vs AS Roma 30 Januari, Susunan Pemain, H2H, Preview

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih AS Roma, Daniele De Rossi diprediksi akan tetap menggunakan empat pemain belakang saat tandang ke markas Salernitana di Stadion Arechi, Selasa (30/1/2024) dini hari.

De Rossi yang baru menangani Roma masih harus tampil tanpa Chris Smalling, Evan Ndicka, Leonardo Spinazzola di lini belakang.

Serigala Roma juga tidak akan diperkuat oleh striker Tammy Abraham, Marash Kumbulla, Renato Sanches, dan Sardar Azmoun.

Alhasil, Rasmus Kristensen akan bermain sebagai bek kiri menggantikan Spinazolla. Gianluca Mancini dan Bryan Cristante yang baru saja lepas dari skorsing satu pertandingan akan menjadi starter di lini tengah dan belakang.

Di lini serang Giallorossi, De Rossi akan memainkan trisula mereka, Paulo Dybala, Romelu Lukaku, dan Stephan El Shaarawy.

Sementara itu, Salernitana yang saat ini duduk di posisi terbawah klasemen Serie A akan mencoba meraih kemenangan setelah hanya memenangkan dua pertandingan dari 21 pertandingan musim ini.

Pelatih Salernitana, Filippo Inzaghi tidak bisa memainkan Boulaye Dia, Lorenzo Pirola, Lassana Coulibaly, Federico Fazio, dan Jovane Cabral.

Chukwubuikem Ikwuemesi diperkirakan bakal berada di lini depan menggantikan Loum Tchaouna. Sementara itu, Antonio Candreva dan Grigoris Kastanos bakal ditempatkan sebagai gelandang serang.

Prediksi susunan pemain Salernitana vs Roma:

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Gyomber, Daniliuc, Bradaric; Maggiore, Basic, Martegani; Kastanos, Candreva; Ikwuemesi.

AS Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Pellegrini, Cristante, Bove; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Head to head Salernitana vs AS Roma:

Serie A 23/24

2023 AS Roma vs Salernitana 2-2

Serie A 22/23

2023 AS Roma vs Salernitana 2-2

2022 Salernitana Vs AS Roma 0-1

Serie A 21/22

2022 AS Roma Vs lernitana 2-1

2021 Salernitana vs AS Roma 0-4

# Team MP D P 1 Inter Milan 21 +40 54 2 Juventus 22 +23 53 3 AC Milan 22 +18 46 4 Atalanta 21 +16 36 5 Fiorentina 21 +7 34 6 Lazio 21 +4 34 7 Bologna 21 +5 33 8 Roma 21 +9 32 9 Napoli 21 +5 32 10 Torino 21 +1 31 11 Genoa 22 -2 28 12 Monza 22 -7 28 13 Frosinone 22 -12 23 14 Lecce 22 -10 21 15 Sassuolo 21 -11 19 16 Verona 22 -10 18 17 Udinese 22 -14 18 18 Cagliari 22 -17 18 19 Empoli 22 -21 17 20 Salernitana 21 -24 12

Lima Laga Salernitana:

31/12/23 Verona 0 - 1 Salernitana



05/01/24 Juventus 6 - 1 Salernitana



08/01/24 Salernitana 1 - 2 Juventus



13/01/24 Napoli 2 - 1 Salernitana



22/01/24 Salernitana 1 - 2 Genoa

Lima Laga AS Roma:

08/01/24 AS Roma 1 - 1 Atalanta



11/01/24 Lazio 1 - 0 AS Roma



15/01/24 AC Milan 3 - 1 AS Roma



21/01/24 AS Roma 2 - 1 Verona



24/01/24 Al Shabab 1 - 2 AS Roma

Prediksi Skor Salernitana vs AS Roma 30 Januari 2024:

Skor Salernitana vs AS Roma 0-1

Skor Salernitana vs AS Roma 0-2

Skor Salernitana vs AS Roma 1-2

