Hasil 16 Besar Piala Asia 2023 Lengkap, Jadwal, Daftar Tim ke Perempat Final

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil 16 besar Piala Asia 2023, di hari pertama, menghadirkan kejutan setelah Tajikistan melangkah ke babak perempat final Piala Asia 2023.

Timnas Tajikistan menyingkirkan Uni Emirat Arab (UEA) pada babak 16 besar Piala Asia 2023 melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit di Stadion Ahmed Bin Ali, Ar-Rayyan, Minggu (28/1/2024) malam.

Pada pertandingan 16 besar Piala Asia 2023 ini, Timnas Tajikistan sempat unggul terlebih dahulu melalui Vahdat Hanonov, namun dapat disamakan oleh UEA lewat Khalifa Al Hammadi di akhir pertandingan.

Tajikistan sukses melenggang ke partai perempat final Piala Asia 2023 dengan mengalahkan UEA 5-3 adu tendangan penalti.

Secara statistik, UEA mendominasi jalannya pertandingan dengan mencatatkan 65 persen penguasaan bola serta melepaskan total 20 tendangan yang tujuh di antaranya tepat sasaran.

Selanjutnya Tajikistan akan menghadapi pemenang laga antara Irak vs Yordania pada babak perempat final Piala Asia 2023 di Stadion Ahmed Bin Ali, Ar-Rayyan, Jumat (2/2).

Sementara itu, di pertandingan lain, langkah Timnas Indonesia harus terhenti di babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah dihajar salah satu favorit juara, Australia dengan skor 4-0.

Timnas Indonesia sebenarnya bermain baik di pertandingan ini. Namun, kurangnya pengalaman dan fokus hingga akhir pertandingan, membuat anak asuh Shin Tae-yong itu mengakui keunggulan Australia.

Australia unggul 2-0 terlebih dahulu di babak pertama lewat gol yang dibuat Jackson Irvine dan Martin Boyle. The Socceroos menambah dua gol lagi jelang pertandingan berakhir lewat sepakan Craig Goodwin dan Harry Souttar.

Di babak perempat final Piala Asia 2023, Australia akan menghadapi pemenang antara Arab Saudi atau Korea Selatan yang akan bermain Kamis (30/1/2024) di Venue Education City Stadium.

Daftar Tim ke Perempat Final Piala Asia 2023

Australia Tajikistan

