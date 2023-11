Prediksi Skor Newcastle United vs Chelsea Hari ini (25/11), Klasemen, Jadwal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino ingin timnya meneruskan tren positif saat melawan Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris di St James’ Park, Sabtu (25/11/2023) pukul 22.00 WIB.

Hal ini dikatakan Pochettino karena The Blues kini perlahan sudah menemukan performanya setelah sempat tampil buruk pada awal musim.

Ia pun ingin anak-anak asuhnya menampilkan permainan yang apik seperti yang ditunjukkan pada dua laga sebelumnya ketika membantai Tottenham Hotspur dengan skor 4-1 dan imbang 4-4 melawan Manchester City.

“Kami akan berusaha menjaga momentum ini. Kami sudah berada pada momen di mana kami benar-benar membangun cara bermain kami dan hasil ada di pihak kami. Tapi saya yakin kami bisa menjaga momentum ini, meski dua pekan tanpa kompetisi (jeda internasional),” kata Pochettino seperti dilansir laman resmi klub, Sabtu.

Chelsea menatap laga tandang pekan ke-13 Liga Inggris dengan penuh percaya diri karena tak terkalahkan dari tiga laga terakhir.

Sebaliknya, tim tuan rumah sedang dalam performa buruk karena menelan dua kekalahan dari dua laga terakhirnya di Liga Champions dan Liga Inggris.

“Tentu saja ketika Anda memenangkan pertandingan, persepsinya berbeda dibandingkan saat Anda kalah dan lawan selalu memperlakukan Anda dengan cara yang berbeda. Yang paling penting adalah kami lebih percaya diri dan sekarang kami punya peluang besar untuk memastikan bahwa kami berada dalam jalur yang baik,” kata Pochettino.

Meskipun unggul performa di beberapa laga terakhir, pelatih asal Argentina itu masih sangat mewaspadai kekuatan Kieran Trippier dan kawan-kawan.

Terlebih, tim asuhan Eddie Howe itu perkasa ketika bermain kandang sendiri. Hal ini ditunjukkan saat The Magpies menghancurkan raksasa Prancis Paris Saint-Germain dengan skor 4-1 di ajang Liga Champions pada 5 Oktober lalu dan saat mengalahkan Arsenal dengan skor tipis 1-0 di laga kandang terakhir mereka.

“Kami punya pertandingan luar biasa lainnya melawan Newcastle, tim yang sangat bagus. Ini akan sulit karena atmosfer St James’ Park selalu luar biasa,” ucap Pochettino.

Chelsea kini bertengger di posisi 10 klasemen sementara Liga Inggris dengan 16 poin, terpaut empat poin dari Newcastle yang ada di peringkat ketujuh.

Jadwal Liga Inggris hari ini, pekan ke-13

Sabtu 25/11/2023

19:30



Manchester City vs Liverpool



22:00



Burnley vs West Ham United



22:00



Luton Town vs Crystal Palace



22:00



Newcastle United vs Chelsea



22:00



Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion



22:00



Sheffield United vs AFC Bournemouth



Minggu 26/11/2023

00:30



Brentford vs Arsenal



21:00



Tottenham Hotspur vs Aston Villa



23:30



Everton vs Manchester United



Senin 28/11/2023

03:00



Fulham vs Wolverhampton Wanderers

Klasemen Liga Inggris pekan ke-12:

# Team MP W D L F A D P 1 Manchester City 12 9 1 2 32 12 +20 28 2 Liverpool 12 8 3 1 27 10 +17 27 3 Arsenal 12 8 3 1 26 10 +16 27 4 Tottenham Hotspur 12 8 2 2 24 15 +9 26 5 Aston Villa 12 8 1 3 29 17 +12 25 6 Manchester United 12 7 0 5 13 16 -3 21 7 Newcastle United 12 6 2 4 27 13 +14 20 8 Brighton 12 5 4 3 25 21 +4 19 9 West Ham United 12 5 2 5 21 22 -1 17 10 Chelsea 12 4 4 4 21 16 +5 16 11 Brentford 12 4 4 4 19 17 +2 16 12 Wolverhampton 12 4 3 5 16 20 -4 15 13 Crystal Palace 12 4 3 5 12 16 -4 15 14 Nottingham Forest 12 3 4 5 14 18 -4 13 15 Fulham 12 3 3 6 10 20 -10 12 16 AFC Bournemouth 12 2 3 7 11 27 -16 9 17 Luton Town 12 1 3 8 10 22 -12 6 18 Sheffield United 12 1 2 9 10 31 -21 5 19 Everton 12 4 2 6 14 17 -3 4 20 Burnley 12 1 1 10 9 30 -21 4

Prediksi Skor Newcastle United vs Chelsea hari ini (25/11):

Skor Newcastle United vs Chelsea 1-3

Skor Newcastle United vs Chelsea 1-1

Skor Newcastle United vs Chelsea 2-1

