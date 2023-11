Daftar Tim Lolos dan Jadwal 16 Besar Piala Dunia U-17: Ada Spanyol vs Jepang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Piala Dunia U-17 2023 akan memasuki babak 16 besar mulai besok, seluruh tim sudah melakukan persiapan menyambut babak gugur.

Setelah merampungkan babak grup pada Sabtu (18/11/2023), Piala Dunia U-17 rehat satu hari untuk persiapan memasuki babak 16 besar.

Babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 akan mulai bergulir besok, Senin (20/11/2023) di Stadion Manahan, Solo.

Total ada 12 tim juara dan runner-up grup yang lolos ke fase gugur Piala Dunia U-17 2023. Untuk 4 slot sisanya direbut tim peringkat 3 terbaik yakni Uzbekistan, Iran, Jepang, dan Venezuela.

Di babak 16 besar Piala Dunia U-17 ada beberapa partai yang terbilang big match, misalnya Spanyol vs Jepang dan Jerman vs Amerika Serikat (AS).

Spanyol lolos sebagai juara Grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara Jepang menduduki peringkat ketiga Grup D karena hanya kalah selisih gol dari Argentina, Senegal, dan Jepang yang sama-sama meraup 6 poin.

Jerman, juara Grup F, menjadi salah satu tim yang meraup poin sempurna (9) di fase grup, bersama Prancis sang juara Grup E.

Kekuatan AS juga tak bisa diremehkan karena mereka bisa memenangi laga kontra Burkina Faso dan Korea Selatan. Negeri Paman Sam cuma kalah dari Prancis di fase grup.

Inggris yang mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia U-17 saat menang 10-0 atas Kaledonia Baru, akan melawan Uzbekistan di babak 16 besar.

Duel sesama tim Amerika Latin akan tersaji pada laga Ekuador vs Brasil dan Argentina vs Venezuela.

Berikut daftar tim lolos dan jadwal 16 besar Piala Dunia U-17 2023:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News