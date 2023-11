Jokowi Ditemani Jan Ethes Hadir di Pembukaan Piala Dunia U-17 Surabaya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pembukaan Piala Dunia U-17 yang berlangsung pada Jumat (10/11/2023) di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Presiden Jokowi tampak datang bersama Ibu Negara Iriana, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Jokowi juga ditemani cucu pertamanya, Jan Ethes, yang turut menjadi perhatian para penonton Piala Dunia U17.

Seremoni Piala Dunia ini dibuka dengan hiburan panggung spektakuler yang menampilkan Wika Salim dan Aurelie Moeremans. Mereka dan tim dancer membawakan tiga lagu berjudul Rungkad dan No Comment, serta lagu resmi timnas Indonesia berjudul Bersama Garuda (We Are Together).

Selama pertandingan berlangsung di babak pertama, Arkhan Purwanto, Timnas Indonesia berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-21. Namun, sayangnya pada menit ke-26, tim Ekuador kembali membalasnya dengan mencetak gol di gawang Indonesia sehingga skor kedua tim masing-masing 1:1 pada babak pertama.

Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terlihat hadir di Stadion Manahan Solo pada Jumat (10/11/2023) untuk menyaksikan laga pertama Piala Dunia U-17.

Ia datang menggunakan jersey Timnas Indonesia, didampingi Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Solo Rini Kusumandari. Berada di tribune barat VIP, Gibran juga terlihat melakukan komunikasi dengan sejumlah panitia penyelenggara dari FIFA. Gibran datang untuk menonton laga pembuka penyisihan Grup B Piala Dunia U-17 antara Mali vs Uzbekistan.

Padahal sebelumnya, ia dijadwalkan menghadiri pembukaan Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ia pun mengatakan alasannya batal hadir di Surabaya. Alasannya yakni ia ingin memantau dan menonton pertandingan di Stadion Manahan Solo.

“Ya kan tugasnya memang di Solo. Nanti kita pantau terus ya,” kata Gibran, dikutip dari Solopos.

