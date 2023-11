Ini Jadwal Piala Dunia U17, Babak Grup, 16 Besar, Perempat Final, Semifinal, Final

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Piala Dunia U17 2023 akan bergulir dari 10 November hingga 2 Desember 2023. Empat stadion kebanggaan Indonesia siap menggelar pertandingan Piala Dunia U-17.

Keempat stadion yang menjadi venue yaitu Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Manahan Solo, Jakarta International Stadium (JIS), dan Stadion Si Jalak Harupat, Soreang Bandung.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, mengatakan empat stadion ini akan menjadi saksi sejarah perhelatan akbar Piala Dunia U-17 di Indonesia.

Dirinya berharap masyarakat ikut berpartisipasi menyukseskan gelaran Piala Dunia dan tentunya memberikan dukungan penuh kepada Tim Nasional Indonesia yang akan berlaga di Kota Surabaya.

”Mari bersama-sama kita dukung sehingga Indonesia semakin diperhitungkan dunia khususnya di sepakbola,” katanya.

Timnas Garuda Muda tergabung di grup A bersama Panama, Maroko dan Ekuador. Pelatih kepala Timnas U-17 Bima Sakti telah memutuskan 21 pemain yang akan dibawanya berjibaku mengharumkan nama Indonesia di pentas Piala Dunia 2023. Seluruh tim termasuk ofisial pun telah mendarat di kota Pahlawan, Surabaya Jawa Timur pada Jumat (3/11).

Total ada ada 24 tim yang akan berlaga di putaran final Piala Dunia U-17 2023 dan Stadion Gelora Bung Tomo di Kota Surabaya Jawa Timur akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia U-17 yang digelar pada 10 November 2023.

Seluruh tim peserta dibagi dalam enam grup yaitu Grup A terdiri dari Indonesia, Panama, Maroko, Ekuador), Grup B yaitu Spanyol, Kanada, Mali, Uzbekistan, Kemudian Grup C yang ditempati Brazil, Inggris, Iran, Kaledonia Baru.

Setelah itu Grup D ada Argentina, Senegal, Polandia dan Jepang. Selanjutnya Grup E ditempati Prancis, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Burkina Faso, serta Grup F diisi Jerman, Meksiko, Venezuela, dan Selandia Baru.

Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya akan menggelar dua pertandingan awal sebagai pembuka penyisihan grup, pada Jumat (10/11). Pertandingan pertama akan mempertemukan kesebelasan Panama versus Maroko pada pukul 16.00 WIB. Kemudian Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di partai kedua pada pukul 19.00 WIB melawan Ekuador.

Selain pertandingan yang melibatkan kesebelasan di grup A, pada hari dan waktu yang sama di Stadion Manahan Solo, Grup B juga memulai pertandingan antara Timnas Mali yang bertemu Uzbekistan pada pukul 16.00 WIB, disusul kesebelasan Spanyol vs Kanada pukul 19.00 WIB di pertandingan kedua.

Pertandingan pembuka di Grup C akan digelar di Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada Sabtu (11/11) pukul 16.00 WIB mempertemukan Kaledonia Baru vs Inggris. Disusul pada pukul 19.00 WIB antara Brasil vs Iran.

Dari grup D pertemuan antara Jepang vs Polandia akan jadi partai pertama yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Sabtu (11/11) pukul 16.00 WIB. Disusul kemudian pukul 19.00 WIB pertandingan antara Argentina vs Senegal.

Grup E baru akan memulai pertandingan penyisihan pada Minggu (12/11) di Stadion JIS Jakarta. Pertandingan pertama akan mempertemukan Prancis vs Burkina Faso pada pukul 16.00 WIB, kemudian pukul 19.00 WIB antara Korea Selatan vs Amerika Serikat.

Terakhir adalah grup F yang akan bertanding di Stadion Si Jalak Harupat Bandung mempertemukan Venezuela vs Selandia Baru pukul 16.00 WIB disusul Meksiko vs Jerman pukul 19.00 WIB.

Jadwal Piala Dunia U17 2023 ertandingan kedua dan ketiga babak penyisihan grup:

Grup A:

13 November 2023 16.00 WIB Maroko vs Ekuador (Surabaya)

13 November 2023 19.00 WIB Indonesia vs Panama (Surabaya)

16 November 2023 19.00 WIB Maroko vs Indonesia (Surabaya)

16 November 2023 19.00 WIB Ekuador vs Panama (Surakarta)

Grup B:

13 November 2023 16.00 WIB Spanyol vs Mali (Surakarta)

13 November 2023 19.00 WIB Uzbekistan vs Kanada (Surakarta)

16 November 2023 16.00 WIB Uzbekistan vs Spanyol (Surakarta)

16 November 2023 16.00 WIB Kanada vs Mali (Surabaya)

Grup C:

14 November 2023 16.00 WIB Brasil vs Kaledonia Baru (Jakarta)

14 November 2023 19.00 WIB Inggris vs Iran (Jakarta)

17 November 2023 19.00 WIB Inggris vs Brasil (Jakarta)

17 November 2023 19.00 WIB Iran vs Kaledonia Baru (Bandung)

Grup D:

14 November 2023 16.00 WIB Senegal vs Polandia (Bandung)

14 November 2023 19.00 WIB Jepang vs Argentina (Bandung)

17 November 2023 16.00 WIB Senegal vs Jepang (Bandung)

17 November 2023 16.00 WIB Polandia vs Argentina (Jakarta)

Grup E:

15 November 2023 16.00 WIB Amerika Serikat vs Burkina Faso (Jakarta)

15 November 2023 19.00 WIB Prancis vs Korea Selatan (Jakarta)

18 November 2023 19.00 WIB Amerika Serikat vs Prancis (Jakarta)

18 November 2023 19.00 WIB Burkina Faso vs Korea Selatan (Bandung)

Grup F:

15 November 2023 16.00 WIB Meksiko vs Venezuela (Bandung)

15 November 2023 19.00 WIB Selandia Baru vs Jerman (Bandung)

18 November 2023 16.00 WIB Selandia Baru vs Meksiko (Bandung)

18 November 2023 16.00 WIB Jerman vs Venezuela (Jakarta)

Sementara babak 16 besar akan dimulai pada 20 hingga 22 November 2023. Dua pertandingan pertama digelar Senin (20/11) pukul 15.30 WIB di Stadion Manahan Solo akan mempertemukan runner-up grup A vs peringkat 2 grup C. Kemudian pukul 19.00 WIB Juara grup B vs peringkat 2 grup A/C/D.

Kemudian pada Selasa (21/11) bertempat di Stadion Gelora Bung Tomo akan menggelar dua pertandingan yaitu pukul 15.30 WIB mempertemukan peringkat 2 grup B vs peringkat 2 grup F, dilanjutkan pukul 19.00 WIB pertemuan juara grup A vs peringkat 3 terbaik grup C/D/E.

Masih pada hari yang sama, Stadion Si Jalak Harupat Bandung akan mempertemukan juara grup F vs peringkat 2 grup E pada pukul 15.30 WIB. Disusul pukul 19.00 WIB Juara grup D vs peringkat terbaik grup B/E/F.

Kemudian pada Minggu (22/11) dari Stadion JIS Jakarta akan digelar dua pertandingan yaitu juara grup C vs peringkat 3 terbaik grup A/B/F pukul 15.30 WIB disusul pertandingan juara grup E vs peringkat 2 grup D.

Usai 16 besar, Piala Dunia U-17 memasuki babak yang semakin menentukan, yaitu, perempat final pada 24 November 2023 pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB di Satdion JIS Jakarta. Kemudian pada 25 November 2023 pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB di Stadion Manahan Solo.

Selanjutnya dua pertandingan babak semifinal akan digelar pada 28 November 2023 pukul 15.30 WIB dan 19.30 WIB juga di Stadion Manahan Solo Surakarta.

Sementara perebutan juara 3 akan digelar pada 1 Desember 2023 pukul 19.00 WIB. Dan partai yang dinanti-nanti yaitu final pada 2 Desember 2023 pukul 19.00 WIB juga di Stadion Manahan Solo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News