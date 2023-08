Jadwal Liga 1 Pekan 7: Persis vs Persib, Persija vs Borneo FC

Berikut jadwal Liga 1 2023-2024 pekan ketujuh yang akan mempertemukan Persis Solo vs Persib Bandung dan Persija jakarta vs Borneo FC.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Berikut jadwal Liga 1 2023-2024 pekan ketujuh yang akan mempertemukan Persis Solo vs Persib Bandung dan Persija Jakarta vs Borneo FC.

Jadwal Liga 1 2023-2024 pekan ketujuh akan dimulai pada awal pekan ini sejak Senin (7/8/2023) hingga Rabu (9/8/2023).

Ada dua pertandingan yang akan mengawali pekan ketujuh Liga 1, yakni Persita Tangerang vs PSM Makassar dan Bali United vs Persik Kediri.

Persita memulai musim dengan baik karena mencatat tiga kemenangan, sekali imbang, dan baru dua kali kalah.

Sebaliknya, PSM baru membukukan dua kemenangan sehingga masih tertahan di posisi kesembilan klasemen sementara.

Di sisi lain, duel Bali United vs Persik mempertemukan tim papan atas dengan papan bawah. Persik masih kesulitan menemukan performa terbaik.

Setelah itu, pada Selasa (8/8/2023) ada tiga pertandingan dari sore hingga malam yakni Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya, Persikabo vs PSS Sleman, dan Persis Solo vs Persib Bandung.

Laga Persis vs Persib menjadi yang paling menyita perhatian. Sebab, kedua tim sama-sama gagal meraih kemenangan pekan lalu karena bermain imbang 0-0. Di tabel klasemen pun Persib hanya satu poin lebih baik ketimbang Laskar Sambernyawa.

Terakhir, pada hari Rabu (9/8/2023), ada empat pertandingan yang akan menutup pekan ketujuh yakni PSIS Semarang vs Arema FC, Barito Putera vs Dewa United, RANS Nusantara FC vs Madura United, dan Persija Jakarta vs Borneo FC.

Persija bisa kembali memegang puncak klasemen jika mampu menang atas Borneo FC. Dengan catatan, Madura United tak meraih kemenangan atas RANS.

Berikut jadwal Liga 1 pekan ketujuh:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News