Inter Milan Gaet Kiper Yann Sommer Guna Gantikan Onana yang Pindah ke MU

Bisnis.com, JAKARTA - Inter Milan dikabarkan segera mendapatkan kiper Yann Sommer dari Bayern Munchen untuk menggantikan Andre Onana yang pindah ke Manchester United.

Sommer akan berlabuh ke Inter dengan biaya 6 juta euro atau setara Rp100,2 miliar, demikian dikabarkan Fabrizio Romano melalui akun Twitter, Jumat (4/8).

“Yann Sommer ke Inter, here we go! Kesepakatan dengan total biaya €6 juta,” tulis Romano.

Jurnalis asal Italia itu menambahkan, kiper 34 tahun itu akan tiba di Italia pada Minggu (6/8) dan akan menjalani tes medis pada keesokan harinya atau Senin (7/8) waktu setempat.

“Medis pada hari Senin, dia akan tiba di Italia pada Minggu untuk menyelesaikan kepindahannya. Inter memiliki pengganti yang mereka inginkan untuk Andre Onana,” tulis Romano.

Sommer adalah produk akademi klub asal negaranya FC Basel 1893 sejak usia muda. Ia mencatatkan debutnya bersama tim utama Basel pada Maret 2009 di ajang AXPO Super League atau Liga Swiss ketika kalah 2-3 melawan BSC Young Boys.

Sejak itu, ia sempat dipinjamkan dua kali di dua klub yaitu FC Vaduz dan Grasshoppers.

Sommer mencatatkan 170 penampilan bersama tim yang bermarkas di Stadion Jakob Park tersebut dengan torehan 65 cleansheets, serta memenangkan enam piala yaitu empat kali Liga Swiss (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014) dan dua kali Swiss Cup (2006/2007 dan 2011/2012), demikian dilansir dari Transfermarkt.

Pada Juli 2014, Sommer kemudian berseragam klub Bundesliga atau Liga Jerman Borussia Monchengladbach. Selama 8,5 musim dengan Monchengladbach, kiper bertinggi 1,83 meter itu mencatatkan 335 penampilan pada semua ajang dengan 90 cleansheets.

Pada Januari, Sommer lalu direkrut raksasa Bundesliga Bayern Muenchen. Setengah musim bersama Bavarians, Sommer tampil 25 kali pada semua ajang dengan catatan delapan cleansheets dan meraih satu gelar Liga Jerman 2022/2023.

Sementara itu, di level tim nasional Swiss, Sommer memiliki 83 caps dengan tampil di dua ajang besar yaitu tiga kali Piala Dunia (2014, 2018, dan 2022) dan dua kali di Euro (2016 dan 2021).

Kiper kelahiran 17 Desember 1988 itu telah menjadi pesepak bola terbaik Swiss sebanyak tiga kali tepatnya pada 2016, 2018, dan 2021.

