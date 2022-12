Update Tim Lolos dan Gugur ke 16 Besar Piala Dunia 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Hingga kini, sudah 14 tim yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Nantinya, tim yang menjadi juara grup akan berhadapan dengan runner up grup lain, untuk seleksi ke babak 8 besar.

Jepang dan Spanyol menjadi dua negara terbaru yang melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Timnas Jepang menyegel satu tiket 16 besar setelah sukses kalahkan Spanyol atas skor 2-1 di laga terakhir Grup E.

Kemenangan ini membawa tim dari negeri sakura sebagai juara Grup E dengan total enam poin. Di sisi lain, Spanyol berada di urutan kedua dengan perolehan empat poin.

Perebutan dua slot terakhir di 16 besar akan kembali berlangsung malam ini. Di Grup G masih ada Swiss, Kamerun, dan Serbia yang berpeluang lolos. Kemudian, di Grup H ada Ghana, Korea Selatan, dan Uruguay.

Matchday Grup H Korea Selatan vs Portugal dan Ghana vs Uruguay akan digelar malam ini pukul 22.00 WIB. Kemudian, pertandingan Grup G Serbia vs Swiss dan Kamerun vs Brasil akan digelar Sabtu dinihari, mulai 02.00 WIB.

Baca Juga : Jadwal Piala Dunia Hari Ini: Portugal dan Brasil Amankan Posisi

Daftar tim lolos 16 besar Piala Dunia 2022:

Grup A

Juara grup: Belanda

Runner up: Senegal

Grup B

Juara grup: Inggris

Runner up: Amerika Serikat

Grup C

Juara grup: Argentina

Runner up: Polandia

Grup D

Juara grup: Prancis

Runner up: Australia

Grup E

Juara grup: Jepang

Runner up: Spanyol

Grup F

Juara grup: Maroko

Runner up: Kroasia

Grup G

Brasil

Grup H

Portugal

Daftar 12 Tim Gagal Lolos ke Babak 16 Besar Piala Dunia 2022:

1. Qatar

2. Ekuador

3. Kanada

4. Iran

5. Denmark

6. Wales

7. Tunisia

8. Arab Saudi

9. Jerman

10. Belgia

11. Kosta Rika

12. Meksiko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :