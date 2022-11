Jadwal Piala Dunia Selasa 22 November 2022, Prancis dan Argentina Beraksi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Babak penyisihan grup hari kedua di Piala Dunia 2022 akan berlangsung pada Selasa (22/7/2022).

Pertandingan ini akan mempertemukan empat tim dari Grup C dan D untuk berebut klasemen. Mereka adalah Argentina vs Arab Saudi, Meksiko vs Polandia, Denmark vs Tunisia, dan Prancis vs Australia.

Argetina digadang-gadang menjadi juara di Piala Dunia kali ini. Mereka yang akan melawan Arab Saudi diprediksi menorehkan gol yang memuaskan.

Polandia dan Prancis pun turut masuk dalam daftar favorit suporter. Mereka diprediksi dapat menjuarai grup dan masuk ke babak selanjutnya.

Prancis merupakan juara bertahan Piala Dunia yang diprediksi bisa sampai ke babak 16 besar. Sayangnya mereka harus kehilangan Benzema yang saat ini masih cedera.

Denmark yang berada di ranking 10 dunia pun disebut bakal mudah mengalahkan Tunisia dalam babak penyisihan Grup D.

Berikut jadwal lengkap piala dunia hari ini:

Selasa, 22 November 2022

Argentina vs Arab Saudi 17.00 WIB

Denmark vs Tunisia 20.00 WIB

Meksiko vs Polandia 23:00 WIB

Rabu, 23 November 2022

Prancis vs Australia 02:00 WIB

