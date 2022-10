Jadwal Liga Italia Pekan 12: Inter Milan vs Sampdoria, Torino vs AC Milan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Italia pekan ke-12 yang akan menggelar laga Inter Milan vs Sampdoria dan Torino vs AC Milan.

Pekan ke-12 Liga Italia akan bergulir mulai Sabtu (29/10/2022) hingga Selasa (1/11/2022) dini hari WIB.

Ada 10 pertandingan yang bakal dimainkan pada pekan ke-12 ini, dimulai dengan laga Napoli vs Sassuolo.

Napoli tampil menawan pada awal musim ini. Di Liga Italia, Il Partenopei tak tersentuh kekalahan dalam 11 laga yang dijalani.

Hal itu membuat Napoli memimpin klasemen Liga Italia dengan 29 angka berkat sembilan kali menang dan dua kali imbang.

Selanjutnya ada laga Lecce vs Juventus pada Sabtu malam. Kegagalan di Liga Champions membuat Juventus bakal memfokuskan pikiran ke Liga Italia.

Maklum, Juventus belum menunjukkan performa terbaik di kompetisi domestik sejauh ini. Catatan lima kali menang, empat kali imbang, dan dua kali kalah membuat Si Nyonya Tua tertahan di posisi kedelapan.

Lecce yang menghuni posisi ke-17 bisa menjadi korban kebangkitan Juventus pasca tersingkir dari Liga Champions.

Inter Milan akan menjamu Sampdoria di Stadion Giuseppe Meazza pada Minggu (30/10/2022) dini hari WIB.

Inter butuh tambahan tiga poin untuk masuk ke zona kompetisi Eropa. Saat ini Nerazzurri ada di posisi ketujuh dengan 21 poin, mereka hanya terpaut tiga angka dari tim peringkat ketiga, Lazio.

Atalanta yang tampil impresif musim ini akan menghadapi Empoli pada pekan ke-12, Minggu malam.

Selanjutnya pada Senin (31/10/2022) dini hari WIB, Lazio akan menjamu Salernitana sementara AC Milan bertandang ke markas Torino.

Dua pertandingan terakhir pekan ke-12 akan memainkan laga Hellas Verona vs AS Roma dan Monza vs Bologna pada Selasa dini hari WIB.

Jadwal Liga Italia

Pekan 12

Sabtu (29/10/2022)

Napoli vs Sassuolo - 20.00 WIB

Lecce vs Juventus - 23.00 WIB

Minggu (30/10/2022)

Inter Milan vs Sampdoria - 01.45 WIB

Empoli vs Atalanta - 18.30 WIB

Cremonese vs Udinese - 21.00 WIB

Spezia vs Fiorentina - 21.00 WIB

Senin (31/10/2022)

Lazio vs Salernitana - 00.00 WIB

Torino vs AC Milan - 02.45 WIB

Selasa (1/11/2022)

Hellas Verona vs AS Roma - 00.30 WIB

Monza vs Bologna - 02.45 WIB

