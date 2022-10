Jadwal Liga Inggris Pekan 14: Leicester vs Manchester City, Manchester United vs West Ham

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-14 yang antara lain memainkan laga Leicester City vs Manchester City dan Manchester United vs West Ham United.

Pekan ke-14 Liga Inggris 2022-2023 akan bergulir mulai Sabtu (29/10/2022) hingga Minggu (30/10/2022) malam WIB.

Total ada 10 pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-14 Liga Inggris 2022-2023, dimulai dengan partai Leicester City vs Manchester City.

Leicester City terseok-seok pada paruh pertama musim ini. Skuad berjulukan The Foxes itu sempat menjadi juru kunci sebelum perlahan bangkit dan mendaki ke posisi 17.

Berbeda halnya dengan Manchester City yang tetap menjadi tim papan atas. The Citizens baru sekali kalah dalam 11 pertandingan yang telah dijalani.

Saat ini Manchester City ada di urutan kedua dengan 26 poin, berjarak dua poin dari Arsenal. Tim asuhan Pep Guardiola bisa naik ke puncak klasemen jika mampu menaklukkan Leicester.

Selanjutnya ada lima laga yang digelar serentak yakni Bournemouth vs Tottenham Hotspur Brentford vs Wolves, Brighton vs Chelsea, Crystal Palace vs Southampton, dan Newcastle United vs Aston Villa.

Tottenham, Newcastle United, dan Chelsea kini bersaing ketat di papan klasemen. Ketiga tim itu bisa saling sikut pada pekan ke-14 ini, sebab Tottenham (23 poin), Newcastle (21), dan Chelsea (21), punya torehan angka yang sangat tipis.

Laga penutup pada Sabtu malam ini akan memainkan partai Fulham vs Everton.

Kemudian pada Minggu, ada tiga laga yang akan dimainkan. Pertandingan Liverpool vs Leeds United menjadi satu-satunya yang digelar pada dini hari.

Liverpool bertekad bangkit setelah pekan lalu dikejutkan tim juru kunci, Nottingham Forest. Untuk saat ini The Reds masih tertahan di peringkat kedelapan, berjarak lima poin dari Chelsea yang menghuni batas zona Eropa.

Kemudian dua tim yang tampil di Liga Europa, Arsenal dan Manchester United, akan memainkan pertandingan terakhir pekan ini.

Arsenal akan menjamu Nottingham Forest sementara Manchester United jumpa West Ham United di Stadion Old Trafford.

Jadwal Liga Inggris

Pekan 14

Sabtu (29/10/2022)

Leicester City vs Manchester City - 18.30 WIB

Bournemouth vs Tottenham - 21.00 WIB

Brentford vs Wolves - 21.00 WIB

Brighton vs Chelsea - 21.00 WIB

Crystal Palace vs Southampton - 21.00 WIB

Newcastle United vs Aston Villa - 21.00 WIB

Fulham vs Everton - 23.30 WIB

Minggu (30/10/2022)

Liverpool vs Leeds United - 01.45 WIB

Arsenal vs Nottingham Forest - 21.00 WIB

Manchester United vs West Ham - 23.15 WIB

