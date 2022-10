Prediksi Leipzig vs Madrid, Jadwal, Susunan Pemain, Preview, Head to Head

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - RB Leipzig akan bertemu Real Madrid dalam pertandingan kelima Liga Champions, Rabu (26/10/2022) dini hari di Stadion RB Arena, mulai 02.00 WIB.

Real Madrid akan menjalani laga ini dengan target menjadi juara Grup F. Mereka sudah memastikan tempat di babak 16 besar dengan nilai 10, unggul 4 poin dari Leipzig di posisi kedua.

Hasil seri saja sudah cukup untuk Carlo Ancelotti dan pasukannya mengamankan posisi puncak dan menjadi juara grup. Sementara RB Leipzig butuh poin maksimal demi asa lolos ke perdelapan final tetap menyala.

Tim asuhan Marco Rose berada di posisi kedua setelah menang dua dan kalah dua kali di fase grup. Mereka mengumpulkan enam poin, hanya terpaut satu angka dari Shakhtar Donetsk yang akan meladeni Celtic FC.

Leipzig tak terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk saat bermain 3-3 dengan Ausburg di Bundesliga akhir pekan lalu.

Real Madrid berstatus tak terkalahkan musim ini, dan menang 3-1 atas Sevilla di laga terbaru yang kian memantapkan posisi mereka sebagai pemimpin La Liga. Sang juara bertahan juga punya rapor impresif dalam 13 bentrokan melawan tim Jerman di kompetisi Eropa: Menang 9 dan 4 imbang.

Pada pertemuan sebelumnya melawan RB Leipzig di Santiago Bernabeu, Los Blancos menang 2-0 berkat gol Fede Valverde dan Marco Asensio. Nama terakhir berpeluang dimainkan setelah Valverde dikabarkan absen karena cedera. Asensio mencetak gol dan assist dalam dua laga terakhirnya bersama Madrid.

"Dia pemain hebat dan mampu memanfaatkan menit main yang saya berikan. Dia mampu membuat perbedaan bersama Vinicius," kata Don Carletto usai laga kontra Sevilla.

Kondisi Terkini Tim:

RB Leipzig: Tuan rumah masih belum bisa memainkan Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Konrad Laimer, dan Peter Gulacsi karena cedera.

Sementara kondisi Timo Werner menunggu keputusan akhir pelatih. Amadou Haidara diprediksi bisa main, tetapi Yussuf Poulsen, Dani Olmo dan Emil Forsberg diragukan menjadi starter.

Real Madrid: Karim Benzema dipastikan tidak akan ikut ambil bagian pertandingan ini karena mengalami kelelahan otot. Dani Ceballos dan Mariano Diaz juga akan absen, tetapi Thibaut Courtois berpeluang main sebagai starter setelah pulih dari cedera.

Selain Valverde, Ancelotti juga tidak bisa mengandalkan Luka Modric karena cedera ringan. Eduardo Camaviinga berpeluang mengisi posisi gelandang gaek itu. Sementara Asensio dan Eden Hazard akan bersaing memperebutkan tempat di lini depan.

Prediksi Pemain Leipzig Vs Madrid:

RB Leipzig: Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Raum; Haidara, Schlager; Szoboszlai, Nkunku, Werner; A Silva.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Camavinga, Tchouameni, Kroos; Asensio, Rodrygo, Vinicius.

Head to Head

1 Pertandingan

1 Real Madrid menang.

Pertemuan Terakhir

14/09/2022 - Real Madrid 2-0 RB Leipzig (Liga Champions).

Prediksi Leipzig vs Real Madrid

Real Madrid sudah lolos namun masih mengejar posisi juara grup yang menentukan posisi di babak berikutnya. Meski akan tampil pincang mereka masih diunggulkan untuk memenangi laga Liga Champions ini.

Jadwal Liga Champions

(Pekan kelima, Live Vidio)

Selasa, 25 Oktober 2022

23.45 Salzburg vs Chelsea (SCTV)

23.45 Sevilla vs FC Copenhagen

Rabu dinihari, 26 Oktober 2022

02.00 PSG vs Maccabi Haifa

02.00 Borussia Dortmund vs Manchester City (SCTV)

02.00 Dinamo Zagreb vs AC Milan

02.00 Benfica vs Juventus

02.00 Celtic vs Shakhtar Donetsk

02.00 RB Leipzig vs Real Madrid.

Rabu malam, 26 Oktober 2022

23.45 Inter Milan vs Viktoria Plzen (SCTV)

23.45 Club Brugge vs Porto

Kamis dinihari, 27 Oktober 2022

02.00 Frankfurt vs Marseille

02.00 Barcelona vs Bayern Munchen (SCTV)

02.00 Ajax vs Liverpool

02.00 Atletico Madrid vs Leverkusen

02.00 Tottenham vs Sporting

02.00 Napoli vs Rangers.

