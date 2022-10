Hasil Nottingham Forest vs Liverpool: Kejutan! Liverpool Kalah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Nottingham Forest vs Liverpool dalam pekan ke-13 Liga Inggris di City Ground, Nottingham, Sabtu (22/10/2022) malam, dimenangi Nottingham Forest dengan skor 1-0.

Nottingham Forest unggul berkat aksi Taiwo Awoniyi, yang memanfaatkan bola rebound pada menit ke-55.

Sebenarnya Liverpool unggul jauh dari segi statistik atas Nottingham Forest dalam hal penguasaan bola, mencapai 76 persen. Namun, Nottingham memiliki peluang atau tembakan teraah ke gawang lawan yang lebih banyak, 7 berbanding 5.

Kekalahan ini membuat Liverpool gagal menjaga tren positif setelah menang dalam dua laga sebelumnya.

Liverpool menderita kekalahan ketiganya dalam 11 laga di musim ini. Tim asuhan Jurgen Klopp kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 16.

Sedangkan Nottingham Forest meraih kemenangan keduanya musim ini. Tapi, mereka masih terpuruk di zona degradasi (19) dengan nilai 9.

Setelah laga Nottingham Forest vs Liverpool, jadwal Liga Inggris lainnya masih akan hadir malam ini. Ada pertandingan Everton vs Crystal Palace, Manchester City vs Brighton, serta Chelsea vs Manchester United.

Susunan Pemain Nottingham Forest vs Liverpool:

Nottingham Forest (4-3-3): Henderson; Aurier, McKenna, Cook, Williams; Yates, Freuler, Kouyate; Gibbs-White, Awoniyi, Lingard.

Baca Juga : Hasil Semifinal Denmark Open 2022, Wakil China dan Korea ke Final

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Milner, Gomez, van Dijk, Robertson; Fabinho, Jones; Elliott, Firmino, Carvalho; Salah.

Klasemen Liga Inggris:

# Team MP W D L F A D P 1 Arsenal 10 9 0 1 24 10 +14 27 2 Manchester City 10 7 2 1 33 10 +23 23 3 Tottenham Hotspur 11 7 2 2 22 12 +10 23 4 Chelsea 10 6 2 2 15 10 +5 20 5 Manchester United 10 6 1 3 15 15 +0 19 6 Newcastle United 11 4 6 1 18 9 +9 18 7 Liverpool 11 4 4 3 22 13 +9 16 8 Brighton & Hov… 10 4 3 3 14 11 +3 15 9 Fulham 11 4 3 4 19 20 -1 15 10 Brentford 11 3 5 3 18 17 +1 14 11 Crystal Palace 10 3 4 3 12 13 -1 13 12 AFC Bournemouth 11 3 4 4 10 23 -13 13 13 West Ham United 11 3 2 6 9 12 -3 11 14 Southampton 11 3 2 6 10 18 -8 11 15 Everton 11 2 4 5 8 12 -4 10 16 Leeds United 10 2 3 5 11 15 -4 9 17 Aston Villa 11 2 3 6 7 16 -9 9 18 Wolverhampton 11 2 3 6 5 14 -9 9 19 Nottingham Forest 12 2 3 7 8 23 -15 9 20 Leicester City 11 2 2 7 17 24 -7 8

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :