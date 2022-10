Jadwal Liga Inggris Pekan 13: Ada Chelsea vs Manchester United

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Inggris 2022-2023 pekan ke-13 yang antara lain memainkan laga Chelsea vs Manchester United.

Pekan ke-13 Liga Inggris 2022-2023 akan mulai bergulir pada Sabtu (22/10/2022) hingga Selasa (25/10/2022) dini hari WIB.

Ada 10 pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-13 ini, dimulai dengan laga Nottingham Forest vs Liverpool.

Di atas kertas Liverpool lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan atas tim juru kunci tersebut.

Terlebih skuad The Reds dalam motivasi tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun lawan Manchester City dan West Ham United.

Setelah laga itu ada partai Everton vs Crystal Palace, Manchester City vs Brighton, dan Chelsea vs Manchester United.

Manchester City saat ini tertinggal empat angka di belakang Arsenal yang menduduki puncak klasemen. Kemenangan atas Brighton bisa memangkas jarak poin antara kedua tim tersebut.

Big match Chelsea vs Manchester United menjadi partai yang paling ditunggu pada pekan ke-13 ini.

Chelsea dalam tren positif setelah membukukan enam pertandingan tanpa kalah di bawah arahan Graham Potter.

Sebaliknya, Manchester United yang menang 2-0 atas Tottenham pada pekan lalu juga dalam performa terbaik. Meski begitu The Red Devils dipastikan tak memainkan Cristiano Ronaldo karena sanksi dari manajemen klub.

Sang pemuncak klasemen Arsenal baru saja membukukan kemenangan atas PSV Eindhoven pada tengah pekan lalu. Kini skuad The Gunners akan bertandang ke markas Southampton di ajang Liga Inggris.

Start apik Arsenal kemungkinan besar akan berlanjut. Sejauh ini tim besutan Mikel Arteta itu baru sekali menelan kekalahan dari 10 partai yang telah dijalani.

Rival sekota Arsenal, Tottenham Hotspur, akan menghadapi Newcastle United di kandang. Meski kalah dari Manchester United pekan lalu, The Lilywhites kini masih bercokol di posisi tiga klasemen sementara.

Jadwal Liga Inggris

Pekan 13

Sabtu (22/10/2022)

Nottingham Forest vs Liverpool - 18.30 WIB

Everton vs Crystal Palace - 21.00 WIB

Manchester City vs Brighton - 21.00 WIB

Chelsea vs Manchester United - 23.30 WIB

Minggu (23/10/2022)

Wolves vs Leicester City - 20.00 WIB

Aston Villa vs Brentford - 20.00 WIB

Southampton vs Arsenal - 20.00 WIB

Leeds United vs Fulham - 20.00 WIB

Tottenham vs Newcastle - 22.30 WIB

Selasa (25/10/2022)

West Ham vs Bournemouth - 02.00 WIB

