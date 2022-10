Jadwal Liga Inggris Pekan 12: Arsenal vs Man City Ditunda, Man United vs Tottenham

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-12 yang akan digelar pada tengah minggu ini. Ada laga Manchester United vs Tottenham yang akan dimainkan.

Pekan ke-12 Liga Inggris 2022-2023 akan digelar pada tengah minggu ini, dimulai dengan laga Brighton vs Nottingham Forest, Rabu (19/10/2022) dini hari WIB.

Usai laga itu, ada partai Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers juga pada Rabu dini hari.

Partai big match Arsenal vs Manchester City yang sedianya digelar pada pekan ini harus mengalami penundaan. Pasalnya, The Gunners, julukan Arsenal, harus melakoni partai tunda kontra PSV Eindhoven di ajang Liga Europa.

Laga Arsenal vs PSV tertunda lantaran faktor keamanan karena berdekatan dengan prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II.

Lima laga akan digelar serentak pada Kamis (20/10/2022) dini hari WIB. Kelima laga tersebut adalah Bournemouth vs Southampton, Liverpool vs West Ham, Brentford vs Chelsea, Newcastle United vs Everton, dan Manchester United vs Tottenham.

Liverpool dan Chelsea sama-sama dalam tren positif. The Reds dapat suntikan motivasi setelah pekan lalu menang 1-0 atas juara bertahan, Manchester City.

Sementara itu, Chelsea mengincar enam kemenangan beruntun di bawah manajer baru Graham Potter saat bertandang ke markas Brentford.

Hal sebaliknya dialami Manchester United. Penampilan The Red Devils pekan lalu terbilang buruk kala imbang 0-0 melawan Newcastle United.

Kini Tottenham akan mengadang langkah Manchester United. The Lilywhites bisa naik ke posisi dua jika mampu menang atas Manchester United.

Dua partai penutup pekan ke-12 akan digelar pada Jumat (21/10/2022) dini hari. Fulham bakal menjamu Aston Villa, sementara Leeds United bertandang ke markas Leicester City.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-12: