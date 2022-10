Prediksi Skor Manchester United vs Tottenham, Preview, Jadwal, Hasil

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal pertandingan Manchester United vs Tottenham Hotspur akan hadir dalam pekan ke-12 Liga Inggris di Old Trafford, Manchester, Kamis (20/10/2022) dini hari WIB, mulai 02.15 WIB dalam laga yang disiarkan langsung SCTV.

Manchester United dan Tottenham Hotspur sama-sama mengamankan tiga kemenangan dalam empat laga terakhirnya. Bedanya, United tiga kali menang lalu imbang, sedangkan Spurs imbang dan kemudian mencatat tiga kemenangan beruntun.

Jika melihat catatan pertemuan, MU berhasil mengatasi perlawanan Tottenham dalam tiga bentrokan terakhir. Pertemuan terbaru kedua kesebelasan ini terjadi pada Maret lalu di mana Manchester United unggul dengan skor 3-2 atas Tottenham Hotspur.

Akan tetapi, jika melihat performa musim ini bukan mustahil tim besutan Antonio Conte bakal menghadirkan kejutan di Old Trafford. Tottenham Hotspur baru sekali kalah di Liga Inggris musim dan bertengger di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 23 poin, unggula 7 angka dari MU di posisi kelima.

Untuk pertandingan ini, Antonio Conte ingin memberikan kepuasan untuk para pendukung Spurs.

"Kami ingin memainkan permainan yang bagus, kami ingin bermain dengan kepribadian, kami ingin menunjukkan bahwa kami berkembang, bahwa level kami berkembang dan saya ulangi, kami ingin memberikan kepuasan kepada para penggemar," kata dia.

Kabar MU dan Tottenham

Manchester United: Erik ten Hag mengonfirmasi jika Anthony Martial belum bisa dimainkan pada laga ini. Sementara itu, Christian Eriksen yang absen pada laga kontra Newcastle United karena sakit kemungkinan bisa diturunkan. Scott McTominay sudah bisa dimainkan lagi setelah pada laga sebelumnya terkena skorsing akibat akumulasi kartu kuning.

Tottenham Hotspur: Antonio Conte mengabarkan Richarlison bakal absen pada laga kontra Manchester United usai menderita cedera betis saat melawan Everton. Begitu pula dengan Dejan Kulusevski yang masih belum benar-benar pulih dari cedera hamstring yang dialaminya.

Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Tottenham:

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, McTominay; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.

Tottenham Hotspur: Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Bentancur, Perisic; Son, Kane.

Jadwal Liga Inggris:

Kamis dini hari, 20 Oktober 2022

01:30 Bournemouth vs Southampton

01:30 Brentford vs Chelsea

01:30 Liverpool vs West Ham

01:30 Newcastle United vs Everton

02:15 Manchester United vs Tottenham

Arsenal vs Machester City (ditunda).

Jumat dini hari, 21 Oktober 2022

01.30 Fulham vs Aston Villa

02.15 Leicester vs Leeds United.

Head-to-Head Hasil Manchester United vs Tottenham

155 Pertemuan di Semua Ajang

83 Manchester United Menang

40 Tottenham Hotspur Menang

32 Imbang.

12/3/2022 - Manchester United 3-2 Tottenham Hotspur (Liga Inggris)

30/10/2021 - Tottenham Hotspur 0-3 Manchester United (Liga Inggris)

11/4/2021 - Tottenham Hotspur 1-3 Manchester United (Liga Inggris)

4/10/2020 - Manchester United 1-6 Tottenham Hotspur (Liga Inggris)

19/6/2020 - Tottenham Hotspur 1-1 Manchester United (Liga Inggris).

Prediksi Skor Manchester United vs Tottenham Hotspur

Tottenham memiliki catatan lebih baik musim ini. Namun, MU memiliki rekor baik saat menghadapi Tottenham. Apalagi mereka akan bermain di kandang.

Dalam laga Liga Inggris ini Manchester United dan Tottenham memiliki peluang menang sama besar.

Skor Manchester United vs Tottenham: 2-1

Skor Manchester United vs Tottenham: 2-2

