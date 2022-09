Jadwal Liga 1 29 September-2 Oktober: Arema Persebaya, Persib vs Persija

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Liga 1 Indonesia akan kembali bergulir pekan ini setelah jeda laga persahabatan internasional FIFA, dengan dua derbi panas bakal mewarnai rangkaian pertandingan pekan ke-11 yang mulai dilangsungkan pada Kamis (29/9).

Partai panas pertama bakal tersaji dalam Derbi Super Jatim antara Arema FC menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (1/10), mulai pukul 20.00 WIB.

Arema menyongsong pertandingan ini dengan bekal kemenangan perdana bersama juru taktik anyar mereka, Javier Roca, pada pertandingan sebelumnya.

Sedangkan Persebaya berada dalam keadaan compang camping serta pelatih Aji Santoso yang penuh tekanan karena menderita kekalahan dalam tiga penampilan terakhir.

Duel panas lainnya tersaji pada Minggu (2/10) saat Persib Bandung menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api mulai pukul 16.00 WIB dalam Derbi Indonesia.

Kedua tim memasuki Derbi Indonesia dengan tren yang sama-sama relatif positif. Persib mengantungi kemenangan pada tiga pertandingan terakhirnya, sedangkan Persija punya catatan nirkalah yang sudah berlangsung hingga sembilan penampilan terakhir.

Rangkaian laga pekan ke-11 akan diawali dengan tiga pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (29/9), termasuk tim juru kunci klasemen Persik Kediri yang masih memburu kemenangan perdana mereka.

Persik bakal berusaha mengubah status nirmenang mereka saat bertandang ke Stadion Demang Lehman, Martapura, menantang Barito Putera mulai pukul 16.00 WIB.

Pada saat bersamaan dijadwalkan juga berlangsung laga antara Persis Solo menjamu PSM Makassar di Stadion Manahan, Surakarta, di mana tim tamu bakal berusaha menjaga status mereka sebagai satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga 1 musim ini.

Satu laga lain pada Kamis dijadwalkan mulai berlangsung pukul 20.30 WIB di Stadion Maguwoharjo antara PSS Sleman menjamu Persita Tangerang.

Sehari kemudian pada Jumat (30/9) mulai pukul 20.30 WIB, juara bertahan Bali United bakal menjamu Persikabo 1973 di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Tuan rumah bakal berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah kalah lawan Persis pada laga sebelumnya.

Pada Sabtu (1/10), sebelum duel Derbi Super Jatim, dua pertandingan lain dijadwalkan berlangsung yakni Borneo FC menjamu pemuncak klasemen Madura United di Stadion Segiri, Samarinda, mulai pukul 15.30 WIB, dan pertemuan dua tim promosi Dewa United vs RANS Nusantara di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, mulai pukul 16.00 WIB.

Sedangkan pada Minggu (2/10), selepas Derbi Indonesia, pertandingan antara PSIS Semarang melawan Bhayangkara FC dijadwalkan jadi laga penutup pekan keenam di Stadion Jatidiri mulai pukul 20.30 WIB.

Berikut jadwal pertandingan pekan ke-11 Liga 1 (dalam WIB, tuan rumah disebut pertama):

Kamis (29/9)

16.00 Persis Solo vs PSM Makassar

16.00 Barito Putera vs Persik Kediri

20.30 PSS Sleman vs Persita Tangerang

Jumat (30/9)

20.30 Bali United vs Persikabo 1973

Sabtu (1/10)

15.30 Borneo FC vs Madura United

16.00 Dewa United vs RANS Nusantara

20.00 Arema FC vs Persebaya Surabaya

Minggu (2/10)

16.00 Persib Bandung vs Persija Jakarta

20.30 PSIS Semarang vs Bhayangkara FC

