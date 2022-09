Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut link live streaming Manchester United vs Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023.

Manchester United vs Arsenal bakal mewarnai pekan keenam Liga Inggris 2022-2023 di Old Trafford, Minggu (4/9/2022) malam WIB.

Kedua tim tengah dalam tren positif jelang laga ini. Manchester United meraih tiga kemenangan beruntun usai dua kali tumbang.

Di sisi lain, Arsenal saat ini menguasai puncak klasemen dengan hasil 100 persen kemenangan dari lima laga awal.

Manchester United kemungkinan akan mengandalkan rekrutan anyar sekaligus pemain termahal pada bursa transfer musim panas ini, Antony.

Arsenal di sisi lain, masih bergantung dengan Gabriel Jesus yang bergabung dari Manchester City.

Dari pertemuan terakhir Manchester United vs Arsenal di Old Trafford, The Red Devils menang dengan skor 3-2 pada 2021.

Akan tetapi The Gunners punya rekor tandang apik musim ini. Dari dua lawatan ke markas Crystal Palace dan Bournemouth, Arsenal mencetak lima gol. Artinya, rata-rata pasukan Mikel Arteta mencetak lebih dari dua gol.

Manchester United bisa menyodok ke posisi empat apabila meraih kemenangan atas Arsenal. Sementara bagi Arsenal, tiga poin tambahan bisa menjauhkan jarak dari Manchester City dan Tottenham Hotspur.

Laga Manchester United vs Arsenal rencananya bakal digelar pukul 22.30 WIB dan dapat disaksikan melalui link live streaming di bawah ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :