Jadwal Liga Spanyol Pekan Ketiga: Barcelona vs Valladolid, Espanyol vs Real Madrid

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ketiga Liga Spanyol 2022-2023, Barcelona vs Valladolid dan Espanyol vs Real Madrid.

Pekan ketiga Liga Spanyol 2022-2023 bergulir mulai Sabtu (27/8/2022) hingga Selasa (30/8/2022) dini hari WIB.

Dua partai pertama yang dimainkan pada Sabtu dini hari adalah Girona vs Celta Vigo dan Real Betis vs Osasuna. Ada satu laga lagi yang dimainkan pada Sabtu malam, yakni Elche vs Real Sociedad.

Dua raksasa Liga Spanyol, Barcelona dan Real Madrid, baru akan turun gelanggang pada Senin (29/8/2022) dini hari.

Barcelona akan menjamu Real Valladolid di Stadion Camp Nou. Sementara itu Real Madrid bakal bertandang ke markas Espanyol.

Real Madrid mengincar kemenangan ketiga beruntun untuk membuat start mereka kian sempurna.

Di sisi lain, Barcelona yang sudah meraih satu hasil imbang bakal memburu kemenangan kedua beruntun.

Atletico Madrid akan memainkan laga pamungkas pekan ini dengan menghadapi Valencia di Stadion Mestalla, Selasa(30/8/2022) dini hari.

Satu pertandingan sebelum Valencia vs Atletico Madrid adalah Cadiz vs Athletic Bilbao.

Jadwal Liga Spanyol

Pekan Ketiga

Sabtu (27/8/2022)

Girona vs Celta Vigo - 01.00 WIB

Real Betis vs Osasuna - 03.00 WIB

Elche vs Real Sociedad - 22.30 WIB

Minggu (28/8/2022)

Rayo vs Mallorca - 00.30 WIB

Almeria vs Sevilla - 03.00 WIB

Getafe vs Villarreal - 22.30 WIB

Senin (29/8/2022)

Barcelona vs Valladolid - 00.30 WIB

Espanyol vs Real Madrid - 03.00 WIB

Selasa (30/8/2022)

Cadiz vs Bilbao - 01.00 WIB

Valencia vs Atletico Madrid - 03.00 WIB

